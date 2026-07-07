El Ayuntamiento de Rivas ofrece apoyo a posibles víctimas de grabaciones no consentidas

El Punto Municipal de Violencia de Género presta atención psicológica y jurídica mientras la Guardia Civil ya ha detenido al presunto autor

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha puesto a disposición de las posibles víctimas de grabaciones no consentidas durante sesiones de fisioterapia los recursos del Punto Municipal de Violencia de Género, donde podrán recibir atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento especializado. La medida llega mientras la Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre unos hechos que podrían afectar a al menos 131 mujeres, que estarían estudiando registrar una demanda colectiva. La Benemérita ya ha detenido al presunto responsable, dueño de un conocido centro de masajes.

El Consistorio ha trasladado un mensaje de apoyo a las personas que pudieran haberse visto afectadas y ha recordado que los servicios municipales están disponibles para ofrecer información y asistencia durante el proceso.

Atención psicológica, asesoramiento y derivación

Las mujeres que crean haber sido víctimas de estos hechos pueden acudir al Punto Municipal de Violencia de Género, donde recibirán atención personalizada. Entre los recursos disponibles se encuentran el acompañamiento psicológico, la orientación jurídica y, cuando sea necesario, la derivación a otros servicios especializados.

El contacto con este recurso municipal puede realizarse a través del Buzón Mujer, mediante el correo electrónico mujer@rivasciudad.es, o llamando al teléfono 91 666 68 66.

El Ayuntamiento estudia personarse en la causa

Además de la atención a las posibles víctimas, el Ayuntamiento ha informado de que está analizando la posibilidad de personarse como acusación popular en el procedimiento judicial.

Según explica el Consistorio, esta opción se estudia al considerar que los presuntos delitos podrían afectar a los intereses generales y a una pluralidad de personas. No obstante, precisa que cualquier decisión se adoptará dentro del marco legal y con la máxima prudencia, mientras continúan las investigaciones.

La prioridad, atender a las posibles víctimas

Mientras avanza la investigación, el Ayuntamiento insiste en que su principal objetivo es que cualquier persona que pueda haberse visto afectada conozca la existencia de estos recursos municipales y pueda acceder a ellos de forma confidencial.

La investigación continúa en manos de la Guardia Civil, que trata de esclarecer lo sucedido y determinar el alcance de unos hechos que permanecen bajo investigación. Por el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el procedimiento.