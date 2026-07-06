Rivas añade a la Agenda Urbana su apuesta por las personas mayores

El Plan de Acción de la Agenda Urbana Rivas 2030 incluye un nuevo proyecto.

En julio de 2024 el pleno de Rivas Vaciamadrid aprobó la Agenda Urbana Rivas 2030. El plan de acción aprobado incluía 40 proyectos diferentes. El pasado mes de junio, se ha publicado un plan de acción actualizado que suma un nuevo proyecto: Rivas, ciudad amigable con las personas mayores.

La Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, se encuentra impulsada por el IMSERSO. Se trata de una iniciativa centrada en la acción local, que aborda de manera integral los aspectos que afectan al día a día de pueblos y ciudades y lo hace promoviendo la participación de las personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades, opiniones y propuestas en el proceso de análisis y mejora de la localidad en diversos ámbitos, con el fin último de promover un envejecimiento saludable y activo.

Objetivos del proyecto

Se plantean 6 objetivos como Ciudad Amigable con las Personas Mayores:

Fomentar la participación social, cívica y cultural de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida municipal.

Prevenir y reducir la soledad no deseada mediante redes de apoyo comunitario, programas intergeneracionales y servicios de acompañamiento para las personas y las familias.

Impulsar la accesibilidad universal en espacios públicos, edificios y transporte.

Adaptar y diversificar la oferta residencial y de servicios sociales para atender a distintas situaciones de edad y dependencia.

Reducir la brecha digital y favorecer el acceso a la información mediante formación, acompañamiento y tecnologías inclusivas.

Participación en primera persona de las personas mayores deRivas para construir una ciudad apta para ellas. Las personas mayores son las protagonistas del Proyecto.

El proyecto incorporado a la agenda urbana se plantea a largo plazo y con un presupuesto superior al millón de euros.

El espacio web de Rivas dentro de la Red de Ciudades Amigables con las personas mayores incluye el diagnóstico preliminar llevado a cabo en 2024. La incorporación de la ciudad en la Red fue aprobado por el pleno municipal en septiembre de 2016 y se llevó a cabo en 2021. Tras la elaboración del diagnóstico, aún no publicado, corresponde diseñar y ejecutar el plan de acción específico. La incorporación de este proyecto en la Agenda Urbana de Rivas prevé que el plan de acción se diseñe y ejecute entre 2025 y 2027.

La actualización del Plan de Acción de la Agenda Urbana Rivas 2030 incluye una carta de presentación de la alcaldesa, Aída Castillejo. La Agenda, explica Castillejo, «representa nuestro compromiso colectivo con un modelo de desarrollo equilibrado, que mira al futuro sin olvidar los valores que han hecho de Rivas una ciudad referente en participación, innovación social y sostenibilidad».