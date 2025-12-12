Rivas alcanzó los 103.148 habitantes en 2025

El INE ha publicado los datos oficiales de habitantes a 1 de enero de 2025.

Rivas tenía a 1 de enero de 2025 103.148 habitantes. La población ha crecido en un año en 1.199 vecinos y vecinas. Supone un crecimiento poblacional del 1.17%, el menor de los últimos años.

Por sexo, hay 52.261 mujeres y 50.887 hombres. Hasta 2014, en Rivas había más hombres que mujeres. Sin embargo, en la última década se ha invertido la tendencia. En concreto, en la última década ha crecido más el número de mujeres (25’6 %) que de hombres (23.4 %), aunque la diferencia es pequeña.

Del conjunto de la Comunidad de Madrid, 25 municipios han perdido habitantes. Aunque la mayoría de estos municipios son de pequeña población, encontramos grandes ciudades también. Fuenlabrada y Coslada son los municipios de más de 50.000 habitantes que han perdido población, , aunque la perdida de estos municipios se encuentra por debajo del 0.5 %. Rivas Vaciamadrid se encuentra entre las ciudades que han aumentado su población, con una subida moderada. Entre las ciudades que han aumentado, se encuentra la novena con menor incremento.

Tres Cantos y Colmenar Viejo son las ciudades de más de 50.000 habitantes con mayor incremento, con un 3.1 y 2.9 % respectivamente.