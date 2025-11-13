Rivas acoge el XXX Encuentro de Poetas en Red

La ripense Ondina Ediciones colaboró con la Asociación de Escritores de Madrid para organizar el evento.

La Asociación de Escritores de Madrid celebró en nuestro municipio el XXX Encuentro de Poetas en Red. Del 7 al 9 de noviembre, celebraron en Rivas-Vaciamadrid esta cita nacional con autores que llegaron de los cuatro puntos cardinales del territorio español.

Organizado por Luis Compés, presidente de la Asociación de Escritores de Madrid, con la colaboración de Francisco Márquez, editor de Ondina Ediciones y miembro del colectivo ripense «Brenan Progreso y Cultura», este acto se desarrolló en la Casa de Asociaciones de Barrio Oeste.

La inauguración contó con la asistencia de Elena Muñoz, concejala de Participación ciudadana y Barrios, que también había dedicado unas palabras en la contracubierta de la Antología publicada para la ocasión, y cuyos poemas sirvieron de hilo conductor de las lecturas que tuvieron lugar a lo largo del encuentro.

Participaron como poetas invitados Antonio Daganzo, quien leyó poemas de su último libro «El murciélago entre fuegos de artificio» y el poeta -actualmente residente en Rivas- Agustín Zamora, quien leyó poemas de índole social de su libro «Cuando ganemos la palabra».

Asimismo, los asistentes realizaron una visita cultural al yacimiento carpetano Miralrío y tuvieron la oportunidad de conocer la historia y el presente de este municipio, «uno de los más jóvenes de la Comunidad de Madrid», destacaron los organizadores. Asimismo, pudieron disfrutar de las canciones del grupo ripense «Nostálgicos».