Derechos Sociales calcula que la nueva financiación para la dependencia permitirá crear hasta 115.000 empleos en España

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 calcula que la nueva financiación para la dependencia aprobada la semana pasada en el Congreso permitirá crear hasta 115.000 empleos en España.

Así lo refleja un documento publicado por el gabinete de Pablo Bustinduy en el que recordó que el martes de la semana pasada se aprobó en la Cámara Baja el texto impulsado por el ministerio para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras, “blinda” la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la Administración General del Estado (AGE) tenga que aportar el 50% de la inversión y se convalidó el real decreto-ley para ampliar la aportación que la AGE hace a las autonomías para financiar el nivel mínimo de la dependencia.

Estas cuantías han comenzado a transferirse este mes de julio y, de media, según el ministerio, han subido un 82% y el incremento beneficia especialmente a los grados que corresponden a las situaciones de dependencia más severa, grado II y III, que suben un 100% y un 128%, respectivamente.

Así mismo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la aportación económica que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades autónomas por el nivel acordado, que es la otra vía de financiación que tiene el sistema de la dependencia por parte de la AGE y que también será incrementado, en 120 millones en 2026 y la misma cantidad para 2027.

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, entre 2026 y 2027 el Ejecutivo transferirá 6.200 millones de euros más a las regiones para que puedan seguir reduciendo las listas de espera (Derechos Sociales estima que puedan reducirse en 71.000 personas para 2027), y para atender a más gente (se calcula que en 2027 habrá 417.000 nuevas personas beneficiarias), al mismo tiempo que pondrán mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras y ofrecer “más servicios y de más calidad a los usuarios”.

INCREMENTO HISTÓRICO

Por otra parte, según el ministerio, este incremento “histórico” tendrá un “importante impacto” también a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos poder contratar a más personal para sus sistemas de cuidados. Según estimaciones de Derechos Sociales, esta aportación económica ampliada del Gobierno va a suponer la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

En 2026, la aportación de la AGE a las comunidades autónomas será en total de 5.513,8 millones de euros entre el nivel mínimo y el acordado, de los que 4.543,8 millones son de nivel mínimo y 970 millones de nivel acordado.

En 2027, la aportación de la AGE alcanzará un total de 7.239,4 millones de euros entre el nivel mínimo y el acordado, de los que 6.269,4 millones son de nivel mínimo y 970 millones de nivel acordado.

En base a estas cifras totales para 2026 y 2027, las autonomías recibirán 6.162.904.040 euros más en estos dos años, respecto a lo que fijaba el último presupuesto, de 2023. De ellos, 5.920.904.040 euros son del incremento del nivel mínimo y 242 millones de euros de incremento en el acordado.

POR REGIONES

Por comunidades autónomas, Andalucía recibirá 954 millones de euros más del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (317,9 en 2026 y 635,9 en 2027. Este refuerzo podría permitir incorporar 102.333 nuevas personas beneficiarias, reducir la lista de espera en 15.461 personas, y crear 23.577 empleos.

La Comunidad de Madrid recibirá 680 millones de euros más (226,6 en 2026 y 453,3 en 2027). El impacto estimado alcanza las 60.876 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 11.497 personas en lista de espera y la creación de 22.315 nuevos empleos.

Cataluña recibirá 567 millones de euros más (189,1 en 2026 y 378,3 en 2027). El sistema podría incorporar 61.470 nuevas personas beneficiarias, reducir la lista de espera en 24.881 personas, y crear 13.611 empleos.

La Comunidad Valenciana recibirá 535 millones de euros más (178,3 en 2026 y 356,7 en 2027). Este refuerzo financiero podría traducirse en 61.727 nuevas personas beneficiarias, 4.471 personas menos en lista de espera, y la creación de 12.704 empleos.

Castilla y León recibirá 341 millones de euros más (113,6 en 2026 y 227,3 en 2027). Este incremento podría permitir incorporar 25.654 nuevas personas beneficiarias, eliminar prácticamente la lista de espera y crear 7.329 empleos.

Galicia recibirá 270 millones de euros más (90,2 en 2026 y 180,6 en 2027). Esto podría permitir incorporar 15.938 nuevas personas beneficiarias, reducir la lista de espera en 793 personas y crear 6.156 empleos

Canarias recibirá 237 millones de euros más (78,8 en 2026 y 157,7 en 2027). Se estiman 16.565 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 609 personas en lista de espera, y la creación de 6.563 nuevos empleos.

Castilla-La Mancha recibirá 236 millones de euros más (78,8 en 2026 y 157,7 en 2027). El impacto estimado alcanza las 18.802 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 2.042 personas en lista de espera, y la creación de 6.254 empleos.

El País Vasco recibirá 179 millones de euros más (59,7 en 2026 y 119,4 en 2027). Este incremento podría permitir incorporar 2.631 nuevas personas beneficiarias, reducir la lista de espera en 4.153 personas y crear 1.328 empleos.

Aragón recibirá 146 millones de euros más (48,6 millones en 2026 y 97,3 en 2027). El impacto estimado es de 11.175 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 248 personas en lista de espera, y crear 2.089 nuevos empleos.

La Región de Murcia recibirá 146 millones de euros más (48,6 en 2026 y 97,3 en 2027). Esto podría traducirse en 7.119 nuevas personas beneficiarias, 4.904 personas menos en lista de espera, y la creación de 3.334 empleos.

Extremadura recibirá 114 millones de euros más (38 millones en 2026 y 76,2 en 2027). El impacto estimado es de 8.132 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 2.845 personas en lista de espera, y la creación de 2.096 empleos.

Baleares recibirá 84 millones de euros más (28,1 en 2026 y 56,3 en 2027). El sistema podría incorporar 8.455 nuevas personas beneficiarias, reducir la lista de espera en 1.248 personas y crear 1.752 empleos.

Asturias recibirá 79 millones de euros más (26,2 en 2026 y 52,5 en 2027). Esto podría traducirse en 9.370 nuevas personas beneficiarias, 2.167 personas menos en lista de espera y 2.374 nuevos empleos.

Cantabria recibirá 55 millones de euros más (18,4 en 2026 y 36,9 en 2027). Esto podría permitir incorporar 2.493 nuevas personas beneficiarias, avanzar hacia la eliminación de la lista de espera, y crear 1.032 empleos.

Navarra recibirá 38 millones de euros más (12,6 en 2026 y 25,4 en 2027). El impacto estimado es de 3.405 nuevas personas beneficiarias, una reducción de 88 personas en lista de espera y crear 1.419 empleos.

Por último, La Rioja recibirá 25 millones de euros más del Gobierno para financiar el nivel mínimo de la dependencia (8,2 millones de euros adicionales en 2026 y 16,5 millones de euros adicionales en 2027). El sistema podría incorporar 2.116 nuevas personas beneficiarias, eliminar la lista de espera, y crear 846 empleos.