Rivas vuelve a hacer barrio a ritmo de su talento local: Gira x Rivas arrancó

La música vuelve a sonar en cada rincón de Rivas Vaciamadrid. La segunda edición de Gira x Rivas ya ha comenzado su andadura convirtiendo los espacios públicos en escenarios al aire libre y demostrando que la cultura local es el mejor hilo conductor para hacer barrio.

El arranque del ciclo no ha podido ser más positivo. El pasado jueves 16 de julio en el Parque 8M (Barrio de La Luna) y el viernes 17 de julio en el Parque Bellavista, cientos de ripenses salieron a las calles para disfrutar del talento de las bandas de la ciudad: The Art of War, Velvet Vice, De Zero y Los Reptiles.

Fueron dos jornadas marcadas por un arraigado sentimiento de barrio. Las vecinas y vecinos acudieron a las plazas, unos disfrutaban sentados en bancos, otros pertrechados con sus propias sillas de playa que se iban trayendo, otros bailaban, mientras que paseantes y familias se iban sumando de forma espontánea al ritmo de los acordes, creando un ambiente distendido y acogedor.

Un impulso al talento de Rivas y al comercio local

Gira x Rivas vol. 2 no solo es una apuesta firme por dar visibilidad a las bandas y artistas locales, sino que actúa como un importante dinamizador económico para la hostelería y el comercio de proximidad, por eso este año la gira ha contado también con el impulso de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rivas. La afluencia de público a estos conciertos dobles revitaliza los negocios ripenses situados alrededor de los parques y plazas, generando un impacto positivo en la economía de la zona.

«Ver a vecinos de todas las edades compartiendo espacio, disfrutando de nuestros músicos y consumiendo en los comercios del barrio es exactamente el objetivo de esta iniciativa: hacer Rivas desde y para sus barrios» afirman desde la organización de Gira x Rivas.

Próximas citas: Covibar y Rivas Futura (Jueves 23 y Viernes 24 de julio)

La programación continúa esta semana con dos nuevas propuestas de acceso libre para amenizar las tardes de verano. El jueves 23 de julio a las 20:30 h, el exterior del Centro Comercial de Covibar acogerá un concierto doble a cargo de RedCantona y Carrickfergus, una oportunidad ideal para disfrutar del ambiente comercial del barrio a ritmo de buena música. Por su parte, el viernes 24 de julio a las 20:30 h será el turno sobre el escenario de la Plaza Futurama, en Rivas Futura, con las actuaciones de Infinity Road y Daga.

Para refrescar la jornada del viernes y hacerla aún más especial para los más pequeños, la Asociación Vecinal de Rivas Futura ha anunciado que instalará un cañón de espuma a partir de las 19:30h con el fin de dinamizar la plaza antes del inicio de los conciertos, convirtiéndose en un plan completo y refrescante diseñado para disfrutar en familia. Por todo ello, se invita a todas las vecinas a seguir sumándose a estas jornadas de música, encuentro y vida de barrio.