Rivamadrid lanza una nueva bolsa de empleo en Rivas

Hasta el 13 de octubre es posible apuntarse, exclusivamente, de forma online desde su página web oficial.

La empresa municipal Rivamadrid ha abierto una nueva bolsa de empleo para el periodo 2025-2029. El plazo de inscripción, que comenzó el 16 de septiembre, estará activo hasta el próximo 13 de octubre. Además, el proceso de selección se realizará de forma exclusivamente online a través de su página web oficial.

Perfiles demandados y requisitos de acceso

La convocatoria busca cubrir diversos perfiles profesionales necesarios para los servicios municipales. Entre ellos, se demandan conductores de vehículos pesados, mecánicos, electricistas, fontaneros y personal administrativo. Por otro lado, los requisitos mínimos para participar son:

Tener nacionalidad española o permiso de trabajo.

Ser mayor de 16 años y no superar la edad de jubilación.

Poseer el graduado escolar o equivalente.

Según la empresa pública, «el objetivo de Rivamadrid es que cada vez más personas puedan optar a estas bolsas de empleo».

Refuerzo del empleo local en Rivas-Vaciamadrid

Esta bolsa de empleo de Rivamadrid refuerza su compromiso con el talento local y la transparencia. De hecho, la convocatoria incluye medidas de accesibilidad para colectivos vulnerables y fomenta la igualdad. La Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo ofertará de forma gratuita la formación en Prevención de Riesgos Laborales (PRL), que será un requisito más en el proceso de selección.

La bolsa de empleo reforzará servicios clave de Rivamadrid

La empresa, que cuenta con una plantilla de casi 600 personas, es fundamental para servicios clave en el municipio. Por ejemplo, se encarga de:

La limpieza viaria y de edificios públicos.

El mantenimiento de parques y jardines.

La recogida de residuos urbanos.

En resumen, la empresa municipal Rivamadrid ha iniciado un proceso de selección para crear una bolsa de trabajo que estará vigente durante cuatro años. La inscripción, que ya está en marcha, finaliza el 13 de octubre de forma telemática, ampliando las oportunidades laborales para la ciudadanía de Rivas-Vaciamadrid.