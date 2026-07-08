Río Babel cierra su edición 2026 con Katy Perry y 50.000 asistentes

El festival despidió tres jornadas de música y comedia con un concierto multitudinario de Katy Perry

El festival Río Babel puso este domingo 5 de julio el broche final a su edición de 2026 con una jornada marcada por la actuación de Katy Perry, que encabezó el cartel de la última noche ante un recinto que reunió a más de 50.000 asistentes a lo largo del fin de semana. La programación combinó conciertos internacionales, artistas emergentes y espectáculos de humor hasta la madrugada.

Las puertas del recinto abrieron a las 18.00 horas y, desde primera hora, miles de personas fueron llenando el espacio para disfrutar de una programación que se desarrolló de forma simultánea en varios escenarios. La jornada comenzó con la actuación del percusionista venezolano Orestes Gómez en el escenario Ámbar y continuó con el dúo Tú peleas como una vaca, encargado de animar los primeros compases de la tarde.

Música y comedia para abrir la última jornada

El humor volvió a tener un papel destacado con una nueva sesión de Babel Comedy, presentada por Raquel Hervás. Los monólogos de Xavi Daura, Patricia Espejo y Facu Díaz congregaron a numerosos espectadores antes de que la música recuperara el protagonismo.

A las 20.00 horas fue el turno de la cantante argentina Yami Safdie, mientras que el venezolano Yadam ofreció un concierto en el que también rindió homenaje a su país de origen. La programación continuó con Bomba Estéreo, que llevó al escenario VIVO su mezcla de ritmos latinos y música electrónica con algunos de sus temas más conocidos, entre ellos «To My Love».

Katy Perry protagoniza el momento más esperado

El concierto de Katy Perry, programado a las 22.25 horas, fue el gran reclamo de la noche y uno de los momentos más esperados de toda la edición. La artista estadounidense ofreció un espectáculo con una importante puesta en escena, efectos visuales y varios cambios de vestuario.

Durante la actuación sorprendió al público apareciendo dentro de una gran botella de plástico que recorrió parte del escenario. Además, interpretó en formato acústico «Unconditionally» tras la petición de los asistentes y repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera, como «California Gurls», «Teenage Dream», «Hot n Cold», «Roar» y «Firework», tema con el que puso el cierre a su actuación acompañado de un cañón de espuma.

La Casa Azul despide el festival

El encargado de cerrar definitivamente Río Babel 2026 fue La Casa Azul, que subió al escenario VIVO a medianoche para poner el punto final a un fin de semana de conciertos y comedia.

Con el cierre del recinto a la 1.30 de la madrugada, el festival concluyó una edición que, según la organización, reunió a más de 50.000 personas y volvió a consolidarse como una de las principales citas musicales del verano en Madrid.

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