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Río Babel cierra su edición 2026 con Katy Perry y 50.000 asistentes

Una gran multitud se reúne en un concierto al aire libre al atardecer, mientras se ve a un artista en una gran pantalla situada junto al escenario. Al fondo se divisan dos carpas rojas bajo un cielo lleno de colores.

El festival despidió tres jornadas de música y comedia con un concierto multitudinario de Katy Perry

El festival Río Babel puso este domingo 5 de julio el broche final a su edición de 2026 con una jornada marcada por la actuación de Katy Perry, que encabezó el cartel de la última noche ante un recinto que reunió a más de 50.000 asistentes a lo largo del fin de semana. La programación combinó conciertos internacionales, artistas emergentes y espectáculos de humor hasta la madrugada.

Dos hombres actúan en el escenario con micrófonos. Uno lleva una camiseta de Pac-Man y unos pantalones cortos amarillos; el otro, una camiseta con un fantasma de Pac-Man y unos pantalones cortos rosas. Ambos llevan cintas para el sudor. En el fondo, una pantalla digital muestra un texto.
Un baterista que lleva gafas de sol y una gorra toca la batería en el escenario, sosteniendo una baqueta por encima de la cabeza. Hay varios micrófonos colocados alrededor de la batería, y al fondo se ven equipos de escenario e iluminación.
Una cantante actúa en el escenario, rodeada de seis bailarines con camisetas blancas en las que se leen palabras como «PLAYFUL», «PURE JOY», «SUNSHINE» y «FREE THINKER». El grupo posa con los brazos extendidos bajo las luces del escenario.
Una artista, vestida con un top corto rosa, unos pantalones cortos rosas y calcetines blancos hasta la rodilla, canta en el escenario bajo una iluminación morada neón, con una botella de agua gigante como atrezo y una pantalla digital en la que se ven formas geométricas al fondo.
Una persona con una camiseta deportiva y una falda está de pie en el escenario, sonriendo y con un micrófono en la mano, con un letrero de neón que dice «Babel Comedy» al fondo.

Las puertas del recinto abrieron a las 18.00 horas y, desde primera hora, miles de personas fueron llenando el espacio para disfrutar de una programación que se desarrolló de forma simultánea en varios escenarios. La jornada comenzó con la actuación del percusionista venezolano Orestes Gómez en el escenario Ámbar y continuó con el dúo Tú peleas como una vaca, encargado de animar los primeros compases de la tarde.

Música y comedia para abrir la última jornada

El humor volvió a tener un papel destacado con una nueva sesión de Babel Comedy, presentada por Raquel Hervás. Los monólogos de Xavi Daura, Patricia Espejo y Facu Díaz congregaron a numerosos espectadores antes de que la música recuperara el protagonismo.

Una mujer de pelo largo y oscuro canta ante un micrófono en el escenario, vestida con un vestido estampado de color claro. Levanta un brazo con el dedo índice apuntando hacia arriba. Al fondo se ve una gran pantalla de colores.
Una mujer con el pelo largo y castaño canta ante un micrófono en un escenario al aire libre; lleva un vestido sin tirantes de color claro con letras e imágenes, y unas botas blancas. Al fondo se ven luces de escenario azules y amarillas.
Una artista con un vestido rosa y botas altas está sentada en el borde del escenario de un concierto, sonriendo y con un micrófono en la mano, con el público y el personal de seguridad visibles al fondo.
Una mujer con un vestido rosa de capas y botas con cordones está de pie en el escenario de un concierto al aire libre, sosteniendo un micrófono. Detrás de ella se ven las brillantes luces del escenario y una gran pantalla con efectos de luz.
Una mujer con el pelo largo y castaño canta ante un micrófono en el escenario; lleva una camiseta sin mangas de color claro con un estampado. Extiende la mano izquierda hacia el público sobre un fondo blanco y brillante.

A las 20.00 horas fue el turno de la cantante argentina Yami Safdie, mientras que el venezolano Yadam ofreció un concierto en el que también rindió homenaje a su país de origen. La programación continuó con Bomba Estéreo, que llevó al escenario VIVO su mezcla de ritmos latinos y música electrónica con algunos de sus temas más conocidos, entre ellos «To My Love».

Katy Perry protagoniza el momento más esperado

El concierto de Katy Perry, programado a las 22.25 horas, fue el gran reclamo de la noche y uno de los momentos más esperados de toda la edición. La artista estadounidense ofreció un espectáculo con una importante puesta en escena, efectos visuales y varios cambios de vestuario.

Una banda actúa en el escenario frente a un colorido telón de fondo psicodélico con grandes motivos de ojos. El cantante lleva un traje naranja. El público asiste al concierto y se ven varios instrumentos en el escenario.
Una música vestida con un vestido rosa actúa en el escenario con una guitarra decorada con flores de colores. Al fondo se ven las brillantes luces del escenario y una gran pantalla con imágenes abstractas.
Una artista, vestida con un traje blanco y rosa, calcetines altos y zapatos negros, levanta ambos brazos y avanza enérgicamente por el escenario. Al fondo se ve a otros dos músicos rodeados de atrezo e iluminación.
Una cantante actúa en el escenario acompañada de bailarines, frente a una gran pantalla en la que se ven una botella de agua e imágenes digitales. El escenario está muy iluminado y el público observa la actuación con los móviles en la mano.
Una gran estructura hinchable transparente con forma de botella de plástico está siendo transportada por encima de la multitud en un evento nocturno, mientras muchas personas alzan los brazos y se hacen fotos con sus móviles.

Durante la actuación sorprendió al público apareciendo dentro de una gran botella de plástico que recorrió parte del escenario. Además, interpretó en formato acústico «Unconditionally» tras la petición de los asistentes y repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera, como «California Gurls», «Teenage Dream», «Hot n Cold», «Roar» y «Firework», tema con el que puso el cierre a su actuación acompañado de un cañón de espuma.

Un grupo de personas con trajes blancos de astronauta rodea a una persona que lleva una máscara gris de extraterrestre, gafas de sol y un jersey a rayas rojas y naranjas, todo ello bajo la iluminación azul del escenario.
Una artista en el escenario lleva una camisa blanca larga con la frase «I AM NOT A ROBOT» impresa y una corbata con el diseño de la bandera estadounidense. Sostiene un micrófono, con imágenes de fondo y otra persona que se vislumbra ligeramente.
Una mujer con el pelo largo y castaño canta ante un micrófono decorado con flores azules y blancas. Sostiene una guitarra y lleva una camiseta clara con letras, mientras actúa en el escenario.
Dos músicos actúan en el escenario frente a una gran pantalla en la que se ve una imagen en blanco y negro de dos personas y la palabra «melancolía» escrita en azul claro. El escenario está decorado con elementos de videojuegos retro.
Una cantante, con una falda colorida, transparente y de color amarillo y verde, actúa en el escenario con un micrófono. Detrás de ella, un baterista toca la batería. El fondo presenta motivos psicodélicos muy llamativos y colores vivos.

La Casa Azul despide el festival

El encargado de cerrar definitivamente Río Babel 2026 fue La Casa Azul, que subió al escenario VIVO a medianoche para poner el punto final a un fin de semana de conciertos y comedia.

Una mujer que canta ante un micrófono blanco sostiene una bandera arcoíris por encima de la cabeza. Lleva una camiseta de color verde claro y está de pie frente a un fondo lleno de humo y muy iluminado.
Una mujer de pelo oscuro recogido en dos coletas sostiene un micrófono en el escenario. Lleva un top corto de color claro y unos pantalones cortos rosas de cintura alta con botones. El fondo está iluminado con luces de escenario de color morado.
Una mujer canta ante un micrófono blanco en el escenario. Lleva un top corto verde sin tirantes y unos pantalones cortos rosas de cintura alta con botones blancos. Las luces del escenario la iluminan y su expresión denota energía.
Una mujer con un top corto en tonos pastel y unos pantalones cortos rosas de cintura alta canta ante un micrófono en el escenario, rodeada de luces moradas y pantallas digitales que muestran múltiples imágenes al fondo.
Una artista vestida de blanco sostiene una bandera española en el escenario, de pie con aire seguro frente a un fondo digital, mientras varias personas con trajes azules la miran con las manos en alto.
Un artista, vestido con una camisa blanca en la que se lee «I AM NOT A ROBOT» y una corbata con la bandera estadounidense, y con un micrófono en la mano, canta en el escenario frente a una gran pantalla en la que se ven rectángulos borrosos y de colores.
Una persona canta ante un micrófono en el escenario; lleva una camisa blanca con letras negras y una corbata con el diseño de la bandera estadounidense. Tiene las uñas pintadas de rojo y el pelo oscuro recogido en dos coletas altas. El fondo es colorido y está desenfocado.
Una mujer vestida con un traje naranja de mangas anchas con volantes canta ante un micrófono en el escenario, con un auricular en la oreja y un fondo oscuro a sus espaldas.
Una gran multitud en un concierto al aire libre levanta las manos y los móviles hacia un escenario intensamente iluminado, donde un artista se encuentra bajo los focos en plena noche. El fondo es oscuro, con luces dispersas visibles en la distancia.
Una gran multitud se congrega en un concierto al aire libre por la noche, con dos escenarios intensamente iluminados. En primer plano se alinean hileras de puestos de venta de colores rojo y blanco, y varias pantallas gigantes muestran primeros planos de los artistas en el escenario.

Con el cierre del recinto a la 1.30 de la madrugada, el festival concluyó una edición que, según la organización, reunió a más de 50.000 personas y volvió a consolidarse como una de las principales citas musicales del verano en Madrid.

Una gran multitud asistente a un concierto nocturno sostiene una botella hinchable gigante con gente dentro, mientras que al fondo se ve un escenario intensamente iluminado con el letrero de JOHNNIE WALKER.
Una gran multitud contempla por la noche un escenario de concierto al aire libre muy bien iluminado, con dos pantallas gigantes a ambos lados en las que se proyectan imágenes y, en las pancartas del escenario, se pueden ver las palabras «Johnnie Walker» y «Vivo».
Una persona vestida de blanco y con unas gafas blancas grandes está cantando en el escenario, envuelta en una bandera venezolana y con un micrófono en una mano.
Una persona que lleva un top blanco de encaje sin mangas y unos pantalones blancos de corte ancho está de pie en un escenario al aire libre con los brazos abiertos. Al fondo se ven músicos e instrumentos, y las luces del escenario brillan sobre su cabeza.
Un hombre con gafas, una diadema rosa y una camiseta negra con un fantasma rosa de Pac-Man toca la guitarra eléctrica en el escenario. Está sonriendo y lleva pulseras y pantalones cortos de color rosa.
Un músico que lleva una camiseta sin mangas blanca y un cordón rojo sonríe mientras toca la batería en el escenario; la imagen está tomada a través de un objeto circular y borroso que crea un efecto de anillo a su alrededor.
Un músico vestido de blanco y con collares rojos está sentado en el escenario, rodeado de tambores, y toca uno de ellos con la mano. Se ven micrófonos y el equipo del escenario, y hay otra persona al fondo.
Una mujer de pelo oscuro recogido en dos coletas altas canta ante un micrófono en el escenario. Lleva un top corto verde y unos pantalones rosas de cintura alta. El fondo está iluminado con luces de escenario moradas y azules y algunas siluetas difuminadas.
Un artista se encuentra dentro de una gran bola hinchable transparente sobre el público en un concierto. Los espectadores alzan las manos hacia la bola mientras esta se desplaza por encima de ellos.
Un hombre que sostiene un micrófono está de pie en el escenario, delante de un gran letrero de neón en el que se lee «Babel Comedy». Está haciendo el signo de la paz con la mano.

Más fotografías del evento

Un artista está de pie en el escenario con una camisa blanca con letras negras y una corbata con motivos de la bandera estadounidense. Al fondo se ven luces brillantes y coloridas y una pantalla borrosa.
Una cantante vestida de blanco actúa en el escenario, rodeada de bailarines que llevan trajes musculosos grandes y exagerados, pantalones cortos de gimnasio de colores vivos y diversos complementos. El fondo está muy iluminado y presenta motivos abstractos.
Un grupo de culturistas con trajes de colores vivos posa y actúa en el escenario con accesorios de gran tamaño, como una bicicleta y pesas, con un telón de fondo en el que se ven una botella gigante e imágenes proyectadas en una pantalla.
Un cantante, vestido con una camisa blanca holgada y corbata, actúa en el escenario, flanqueado por cuatro bailarines que llevan trajes que realzan los músculos, pantalones cortos de gimnasio y gafas de sol, y que flexionan los brazos en una pose coreografiada.
Una cantante, vestida con un traje de color rosa brillante y naranja, actúa en el escenario con un micrófono en la mano. El colorido fondo presenta formas abstractas y psicodélicas, así como ilustraciones de setas.
Una gran multitud de personas se apiña en un evento al aire libre o un concierto; muchas de ellas aplauden, vitorean, sonríen y levantan las manos. Al fondo se ven toldos rojos.
Una gran multitud se reúne en un concierto al aire libre al atardecer, mientras se ve a un artista en una gran pantalla situada junto al escenario. Al fondo se divisan dos carpas rojas bajo un cielo lleno de colores.
Un hombre con gafas de sol y camisa blanca habla por un micrófono en el escenario. Detrás de él, un letrero de neón dice «Babel Comedy» en letras azules y rosas sobre un fondo negro.
Una mujer está de pie en el escenario, sosteniendo un micrófono frente a un letrero de neón que dice «Babel Comedy», con miembros del público levantando la mano en primer plano. Junto a ella hay un taburete blanco con una botella de agua.
Un artista en el escenario lleva una camisa blanca con la inscripción «I AM NOT A ROBOT», una corbata a rayas y medias hasta el muslo, y sostiene un micrófono. Al fondo se ven las luces del escenario y una gran pantalla.
Una banda actúa en un escenario al aire libre decorado con motivos psicodélicos de colores vivos, mientras una gran multitud observa y hace fotos. El escenario cuenta con fondos de colores y músicos que tocan en directo.
Una cantante, vestida con un vestido de colores amarillo brillante y rosa y con gafas de sol amarillas, actúa en el escenario, sosteniendo un micrófono. Al fondo se ve a un guitarrista, y en el escenario hay grandes setas de atrezo.
Una cantante vestida de rosa actúa en el escenario con un micrófono, sentada en el borde del escenario. Al fondo se ven unas luces desenfocadas y, a lo lejos, un guitarrista tocando. En primer plano se ve al público.
Una persona que lleva un top blanco de encaje sin mangas canta ante un micrófono en un escenario al aire libre, con los ojos cerrados y las manos levantadas. Al fondo se ven el equipo y las estructuras del escenario.
Cantante actuando en el escenario con un micrófono, vestida con un vestido sin tirantes de color claro y botas rosas.
Una persona con el pelo largo y ondulado sostiene un micrófono y sonríe mientras actúa en el escenario; lleva un vestido rosa claro estampado con volantes, frente a un fondo luminoso y suavemente iluminado.
Un cantante actúa en el escenario rodeado de grandes y coloridos elementos escénicos, entre los que se incluyen un móvil gigante, pantallas digitales y atrezo con llamas, mientras el público graba el evento con sus móviles.
Una mujer de pelo oscuro recogido en coletas canta ante un micrófono. Lleva una camisa blanca abotonada con una corbata brillante con la bandera estadounidense y las letras «AM» y «ROLD» impresas en ella.
Una mujer con camisa blanca, corbata y calcetines hasta la rodilla canta ante un micrófono en el escenario, rodeada de bailarines con ropa deportiva y con un fondo colorido y abstracto a sus espaldas.
Una mujer con una camiseta blanca en la que se lee «I AM NOT A ROBOT» y una corbata con la bandera estadounidense canta por un micrófono mientras está sentada sobre una tabla de surf sostenida por dos hombres en el escenario. El fondo está decorado con formas blancas estilizadas.
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