Rivas Respira publica un mapa con las nuevas rutas de autobús

El colectivo ciudadano lleva a cabo una labor de transparencia que deberían estar haciendo las administraciones públicas, al ser su obligación.

El colectivo ecologista Rivas Respira ha publicado en su web un mapa con las nuevas rutas de autobús, publicadas por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Estas líneas, previsiblemente, entrarán en funcionamiento en diciembre de 2026.

Datos no accesibles

El CRTM ha difundido la relación de líneas y paradas en formato PDF, que se trata de un formato no accesible ni editable. La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid indica que la información se ofrecerá “en formatos abiertos y reutilizables». Esto se hará atendiendo a normas de estandarización aprobadas por la legislación española y europea. Dada la variedad de posible información y formatos a ofrecer, la ley no puede regular qué formato exacto debe usarse en cada caso específico. Sin embargo, la Guía práctica para la mejora de la calidad de datos abiertos recoge el supuesto en el que nos encontramos:

Es frecuente distribuir información pública en forma de documentos de todo tipo cuyo contenido es predominantemente texto y normalmente en formato PDF. En numerosos casos, estos informes están basados en análisis de datos que los publicadores gestionan. Sin embargo, muy pocas veces se publican estos datos de manera complementaria al informe en un formato abierto y procesable, lo que hace muy difícil que esos datos puedan ser reutilizados por cualquier usuario.

Ante estos casos, el Ministerio para la transformación digital y la función pública indica que los publicadores deben proporcionar los datos en un número razonable de formatos alternativos. “Es recomendable”, dice la guía, “además, dar preferencia a aquellos formatos con mayor nivel de compatibilidad (por ejemplo, CSV frente a XLS), pero sin relegar a otros formatos populares entre los usuarios. También son adecuados para determinados tipos de datos, por ejemplo, el formato SHP para datos espaciales”.

La no utilización de un formato abierto y reutilizable implica que deba realizarse un trabajo de conversión de la información. Este proceso no está exento de fallos. Tal realidad la informa Rivas Respira al difundir el mapa realizado. Rivas Respira solicita, además, colaboración para informar acerca de posibles errores en el mapa para su mejora constante.

Este no es el único trabajo de datos que lleva a cabo Rivas Respira. Por ejemplo, puede encontrarse información sobre el estado en tiempo real de Bicinrivas.