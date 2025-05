Una literatura «sindical» previa a los sindicatos modernos

«El diálogo incesante»: Álvaro Villanueva estrena una sección de reseñas literarias sobre el tema del mes.

«La lecture d’un beau livre est un dialogue incessant où le livre parle et où votre âme répond» André Maurois

Si Lope de Vega nunca fue el Rodchenko del siglo XVII, en su vasta obra teatral vemos, con tono siempre de un humor satírico, algunos casos de un espíritu unitario del pueblo y lo popular, principal público del Fénix de los Ingenios. Quizás ninguna obra más representativa de esto mismo que el drama municipal de Fuenteovejuna (1619) y su protagonista colectivo. Tomada de un suceso real, los abusos del comendador, Fernán Gómez de Guzmán, hacia el pueblo y sus mujeres, como Laurencia, acabarán con la muerte de este al grito, ya tradicionalizado, de «Fuenteovejuna, todos a una». Es un pueblo sediento de justicia con el tirano, pero no anhela todavía el cambio social.

«Garraiz contemplaba el abismo que se extendía ante él, y sombrío y taciturno enseñaba el puño a aquel enemigo desconocido que tenía poder sobre él…»

A través de la pluma sutil y existencialista de Pío Baroja en el cuento de El carbonero (recogido en Vidas sombrías, 1900), nos adentramos en el mundo sencillo, pero profundísimo, de Garraiz, un carbonero – se dice, de veinte años, aunque no sabía a punto fijo los años que contaba– entre montañas que no conoce otra vida más que esa. Los placeres mundanos están muy lejos de sus preocupaciones, no le importa si se dice que su novia, su prima Vicenta, va a casarse. Nada de eso. Lo que sentía, lo que le exasperaba, era la pérdida de su mundo entre relieves montañosos y humaredas de carbón; el grito desesperado de quien se pregunta «¿Por qué iba a obligarle nadie a salir de allí?» y sostiene el puño contra el enemigo desconocido.