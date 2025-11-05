Resa confía en Bizneo HR para optimizar la gestión de RR. HH. en sus más de 40 residencias de estudiantes

Resa, la mayor operadora de residencias de estudiantes en España, ha transformado la gestión de Recursos Humanos, digitalizando y centralizando sus procesos en una única plataforma.

Con más de 42 residencias y 11.000 plazas en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o San Sebastián, y dos nuevas aperturas previstas en Vitoria y Barcelona, Resa combina alojamiento de larga y corta estancia para estudiantes y visitantes. Bajo esta estructura, la empresa necesitaba modernizar sus procesos de RR. HH. para mantener la eficiencia en plena expansión.

Imagen de la Residencia Universitaria Resa San Mamés en Bilbao.

La elección de Resa: Bizneo HR

La solución elegida por la empresa ha sido, Bizneo HR, un software que reúne en una única plataforma todo lo necesario para gestionar el ciclo de vida de los trabajadores: control horario, reclutamiento, evaluación del desempeño, formación, gestión documental, nóminas o análisis de datos e informes.

Pablo Criado, Director de Recursos Humanos de Resa, explica cómo ha sido el proceso de implementación de esta solución, las razones que les llevaron a hacerlo y qué ventajas han encontrado usando este avanzado software de Recursos Humanos.

El reto principal de Resa

Hasta hace poco, Resa operaba con procesos fragmentados, lo que dificultaba tanto la gestión interna como la experiencia de los empleados. La descentralización de los servicios de Recursos Humanos hacía que no hubiera una visión clara ni unificada de la información y restaba eficiencia al día a día.

«Necesitábamos digitalizar el área de RR. HH. y ofrecer a los empleados una plataforma donde pudieran conectarse con la empresa y acceder a toda su información.» – explica Pablo Criado.

La necesidad de centralizar, digitalizar y mejorar la experiencia de los colaboradores impulsó a Resa a buscar una solución integral que les ayudara a profesionalizar su gestión. Fue entonces cuando dieron el paso a Bizneo HR.

De la descentralización a la eficiencia en una implantación sin fricciones

La llegada de Bizneo HR ha supuesto un cambio radical para la empresa. Todos los procesos se han centralizado en una plataforma única, intuitiva y fácil de usar. Hoy, los colaboradores de Resa consultan sus nóminas, firman documentos y acceden a su información desde un mismo espacio.

“Bizneo nos ha aportado profesionalización, eficiencia y ahorro de tiempo, tanto para nosotros como para los empleados. El cambio ha sido estratosférico. Lo recomiendo al 200%.”, afirma Criado.

La implementación, que suele ser un obstáculo en este tipo de proyectos, y en organizaciones con muchos trabajadores, resultó sorprendentemente sencilla. Para Resa era clave que los datos históricos se migraran correctamente y que se cumplieran las regulaciones de protección de datos, algo que Bizneo HR garantizó en todo momento.

“La orientación al cliente de Bizneo HR fue decisiva. La atención recibida marcó la diferencia y nos dio la seguridad para apostar por la plataforma.” Asegura Pablo Criado.

Resultados: datos, agilidad y cultura de feedback

El impacto no se ha hecho esperar. Con Bizneo HR, Resa ha podido optimizar la selección de talento, acelerar la toma de decisiones y poner en marcha una cultura de feedback y evaluación del desempeño que antes no existía en la compañía. Esta evolución está permitiendo no solo mejorar la gestión del día a día, sino también sentar las bases para acompañar los objetivos de crecimiento y expansión de la empresa.

Entre los beneficios más destacados:

Selección más ágil y precisa , gracias a Bizneo ATS, que facilita llegar al público objetivo de forma más rápida y con menos esfuerzo administrativo.



, gracias a Bizneo ATS, que facilita llegar al público objetivo de forma más rápida y con menos esfuerzo administrativo. Posibilidad de hacer evaluaciones de desempeño que impulsan una cultura de feedback continuo y ayudan a alinear a los equipos con los objetivos de la compañía.



que impulsan una cultura de feedback continuo y ayudan a alinear a los equipos con los objetivos de la compañía. Automatización de procesos , lo que se traduce en ahorro de tiempo tanto para los responsables de Recursos Humanos como para los propios trabajadores.



, lo que se traduce en ahorro de tiempo tanto para los responsables de Recursos Humanos como para los propios trabajadores. Generación de Informes de calidad y precisos , que permiten analizar la evolución de los equipos y aplicar políticas concretas basadas en datos fiables, como estrategias de absentismo.



, que permiten analizar la evolución de los equipos y aplicar políticas concretas basadas en datos fiables, como estrategias de absentismo. Mayor agilidad en la toma de decisiones, gracias a reportes y datos de calidad que ofrecen una visión clara y completa de la organización.



«Hoy tenemos todo lo que soñábamos hace 10 años en Recursos Humanos: selección, formación, desarrollo del talento y analítica en una misma plataforma.» – añade el Director de RR. HH. de Resa.

Imagen de un trabajador dentro del Portal de empleado de Bizneo HR



Bizneo HR y Resa: una alianza que transforma la gestión de personas

Más allá de las funcionalidades, Resa destaca la capacidad de Bizneo HR para evolucionar con las necesidades del cliente.

«Bizneo no se queda atrás, se adapta. Y esa flexibilidad es la fórmula perfecta para el éxito.» – subraya Pablo Criado.

En un sector tan dinámico como este, donde la gestión de personal debe acompañar el ritmo de aperturas, temporadas y perfiles muy diversos de trabajadores, contar con una herramienta que crece al mismo tiempo que la organización es clave.

Para Resa, Bizneo HR no solo ha supuesto una mejora en la eficiencia diaria, sino que se ha convertido en un socio estratégico capaz de anticiparse y responder a nuevos retos. La compañía confía en que esta colaboración siga impulsando su expansión y consolidando una cultura de Recursos Humanos moderna, basada en la agilidad, la transparencia y la precisión.