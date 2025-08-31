La Comunidad de Madrid culmina la primera fase de la renovación del Estadio de Vallecas

Con una inversión de 2 millones, el Ejecutivo autonómico refuerza la seguridad y moderniza las instalaciones antes del debut europeo del Rayo.

La Comunidad de Madrid ha finalizado este 27 de agosto de 2025 la primera fase de la renovación del Estadio de Vallecas, con una inversión de 2 millones de euros. Las obras han permitido al Rayo Vallecano disputar de su primer partido de Conference League y afrontar el inicio de la Liga este fin de semana en unas instalaciones más seguras y accesibles.

Detalles de la intervención en el estadio

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, visitó el pasado 27 de agosto el campo para comprobar las mejoras realizadas. En esta fase se han renovado de forma integral las dos cubiertas del estadio y se han reparado las fachadas que dan a la avenida de la Albufera y a la calle del Arroyo del Olivar. Además, la fachada del Payaso Fofó ha sido acondicionada para acoger un mural conmemorativo del centenario del club.

También se sustituyó la jardinera que obstaculizaba el acceso a taquillas por una escalinata con barandillas adaptadas a la normativa de seguridad. Esta nueva entrada incluye una plataforma salvaescaleras para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida.

Mejoras interiores para los aficionados y federaciones

El proyecto de obras en Vallecas contempló la renovación de los aseos interiores y la modernización de los espacios destinados a federaciones deportivas. En estas zonas se han instalado sistemas de climatización y extracción, además de reforzar las medidas de seguridad.

La renovación del Estadio de Vallecas: un estadio preparado para Europa y el futuro.

Con capacidad para 14.700 espectadores, el campo del rayista se prepara así para recibir competiciones nacionales e internacionales. “Hemos cumplido el compromiso de tener la primera fase de estas obras del estadio a tiempo para adecuarnos a los calendarios deportivos y facilitar a los aficionados el seguimiento de su equipo”, señaló De Paco Serrano.

El Ejecutivo autonómico confirmó que continuará con el proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas, en coordinación con La Liga y el club. Su objetivo es el de modernizar por completo esta instalación emblemática del sur de Madrid.