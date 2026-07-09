OPINIÓN

Rendir cuentas y construir futuro, la gestión que transforma Rivas

Artículo de opinión de José Luis Alfaro, portavoz del grupo municipal IU-MM-VQ

Las ciudades no se transforman por casualidad. Los nuevos equipamientos, las mejoras en los barrios o unos servicios públicos reforzados son posibles gracias a una gestión económica responsable.

Rivas ha demostrado que es posible combinar el rigor en la gestión con una apuesta decidida por la inversión pública. El ejercicio 2025 se cerró con un superávit de 1,2 millones de euros, una reducción histórica de la deuda municipal y un elevado grado de ejecución presupuestaria, más del 100% en ingresos corrientes y un 97% en gastos corrientes. Son cifras que reflejan estabilidad financiera, pero también capacidad de planificación y una forma de gobernar que posibilita la transformación urbana y social de la ciudad.

Los resultados de esta gestión tienen un impacto directo en la vida cotidiana de vecinos y vecinas. De tal manera que el próximo curso contaremos con la nueva Escuela Municipal de Música Txema Cariñena, se ampliará el programa ‘En bus al Cole’ con 13 rutas escolares que darán servicio a casi 1000 familias y la primera fase del proyecto de climatización de las aulas, en colegios y escuelas infantiles, estará completada gracias a una inversión de 14,2 millones de euros.

En este año hemos entregado las 83 viviendas públicas en alquiler para jóvenes y se han acometido las obras de ampliación del Centro de Mayores El Parque y del Centro de Día Concepción Arenal. Porque no se trata únicamente de disponer de presupuesto, sino de emplearlo con responsabilidad y eficiencia para que repercuta de manera directa en la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Esta autonomía posibilita que en esta ciudad se asuman desafíos de gran envergadura. Una muestra de ello es la aprobación de una financiación de 40 millones de euros por parte del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa para impulsar el cubrimiento de las vías de metro. Este hecho reconoce la solvencia económica del Ayuntamiento y abre el camino a uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro de la ciudad, un corredor verde de 2,5 kilómetros que dará continuidad al Parque Lineal.

Planificar las inversiones que dan respuesta a nuestra visión de ciudad hace que el avance sea palpable en cada barrio. Proyectos como Renatura están transformando el barrio Oeste con la creación de corredores ecológicos y la reconversión de los entornos escolares que potenciarán la infraestructura verde en la trama urbana. Las obras del nuevo parque público de la calle José Isbert, en el barrio centro, ya están en marcha. En este caso, la parcela 36 albergará un espacio único marcado por la innovación y la sostenibilidad con una inversión de 1,3 millones.

Y es esta solvencia en la gestión financiera la que nos permite reforzar las políticas públicas para actuar allí donde otras administraciones no están ejerciendo sus competencias. En Rivas hemos presentado un Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo. Una iniciativa que hará viable la ampliación del parque público de vivienda en Rivas, construyendo 500 nuevas viviendas públicas a perpetuidad en parcelas dotacionales.

Un proyecto de ciudad y una forma de gobernar de la cual rendimos cuentas ante la ciudadanía, cada fin de curso, en un acto abierto a la participación como ejercicio de salud democrática. Y así hicimos el pasado 25 de junio, para seguir construyendo de forma colectiva una Rivas más habitable, más sostenible y con mayores oportunidades para todas y todos.