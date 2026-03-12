Referéndum OTAN: ¿qué votó tu pueblo?

Conoce los resultados de hace 40 años, municipio a municipio.

El 12 de marzo de 1986 la población española estaba llamada a las urnas. La pregunta, cuestionada por su redacción fue ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? Para responder a esta pregunta estaban llamadas 29.024.494 personas, de las que menos del 60 % acudieron a votar. Con esta participación, el sí a la permanencia en la organización militar ganó con nueve millones de votos, el 56.85 %. Sin embargo, este resultado no fue uniforme. En las provincias de Euskadi y Cataluña ganó el no, así como en Las Palmas de Gran Canaria. También en los municipios el resultado fue dispar.

En Rivas ganó el no. Si quieres saber qué votaron tus vecinos hace 40 años, busca tu ciudad en esta tabla.