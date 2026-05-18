Rastrillo Solidario en Covibar: Dale una segunda vida a tus objetos y apoya una buena causa

El evento vuelve la mañana del domingo 24 al Parque Lineal

El consumo responsable y la economía circular ganan cada vez más peso en nuestras vidas. En este contexto, regresa una de las iniciativas comunitarias más esperadas por los vecinos de la zona: el Rastrillo Solidario de Covibar. Una cita perfecta para fomentar el encuentro vecinal, vaciar los trasteros de aquello que ya no utilizamos y, al mismo tiempo, colaborar con causas benéficas de nuestro entorno.

¿Cuándo y dónde se celebra este mercadillo vecinal?

El próximo domingo 24 de mayo, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, el Parque Lineal se transformará en un espacio de intercambio y sostenibilidad. Este evento está diseñado exclusivamente para la participación de particulares, convirtiéndose en el punto de encuentro ideal para la ciudadanía, sin fines comerciales ni empresariales. Aquí, la cooperativa Covibar actúa simplemente como un puente para facilitar la convivencia y la reutilización de productos.

El rastrillo es un auténtico escaparate de oportunidades. Los participantes y diversas asociaciones locales podrán vender, intercambiar o regalar una amplia variedad de artículos en buen estado, tales como:

Libros y novelas que buscan nuevos lectores.

que buscan nuevos lectores. Juguetes y juegos de mesa listos para hacer sonreír a otros niños.

listos para hacer sonreír a otros niños. Ropa, calzado y complementos de moda.

de moda. Objetos de decoración, artesanía y enseres del hogar que merecen una segunda oportunidad.

Normas de participación y convivencia en el Parque Lineal

Para asegurar que la jornada transcurra de manera óptima y respetuosa con el medio ambiente, la organización ha establecido una serie de pautas de obligado cumplimiento para todos los asistentes:

Montaje y espacio equitativo: Los puestos podrán comenzar a instalarse a partir de las 9:00 de la mañana. Debido al éxito de la convocatoria, es fundamental repartir el espacio de manera justa y equitativa, dejando siempre despejadas las zonas de paso y respetando minuciosamente los jardines y el carril bici.

Los puestos podrán comenzar a instalarse a partir de las 9:00 de la mañana. Debido al éxito de la convocatoria, es fundamental repartir el espacio de manera justa y equitativa, dejando siempre despejadas las zonas de paso y respetando minuciosamente los jardines y el carril bici. Logística e infraestructura individual: Covibar actúa como convocante, por lo que no proporcionará material para los puestos individuales. Cada vecino deberá llevar consigo lo necesario para exponer sus productos y protegerse del sol (mesas, mantas o sombrillas).

Covibar actúa como convocante, por lo que no proporcionará material para los puestos individuales. Cada vecino deberá llevar consigo lo necesario para exponer sus productos y protegerse del sol (mesas, mantas o sombrillas). Acceso de vehículos restringido: Con el fin de preservar el entorno natural del parque, está completamente prohibida la circulación de vehículos a motor particulares para la carga o descarga (exceptuando los de la organización y limpieza municipal). No obstante, se dispone de una amplia zona de aparcamiento en las inmediaciones para trasladar los enseres cómodamente a pie.

Con el fin de preservar el entorno natural del parque, está completamente prohibida la circulación de vehículos a motor particulares para la carga o descarga (exceptuando los de la organización y limpieza municipal). No obstante, se dispone de una amplia zona de aparcamiento en las inmediaciones para trasladar los enseres cómodamente a pie. Limpieza y civismo: Al concluir la jornada, cada participante tendrá la responsabilidad de recoger sus objetos y limpiar cualquier desecho generado, dejando el entorno en perfectas condiciones.

Un evento con un fuerte impacto solidario

Más allá del intercambio material, el corazón de este mercadillo es su carácter benéfico. La cuota de inscripción para poner un puesto es de tan solo cinco euros, y la recaudación íntegra se donará a una o varias asociaciones sin ánimo de lucro.

Además, la solidaridad no termina con las ventas: si al finalizar la mañana te han quedado artículos sin vender o intercambiar, tendrás la fantástica oportunidad de donarlos directamente a las ONG y asociaciones participantes que se encuentren en el parque.

Nota importante: En caso de que las condiciones meteorológicas impidan el desarrollo del evento, la organización enviará un correo electrónico de aviso el viernes anterior. ¡Prepara tus cosas y ven a disfrutar de una mañana diferente, sostenible y en comunidad!