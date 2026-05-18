Madrid invierte más de 1 millón de euros en el ‘Mad Cool’ de este año

La Comunidad de Madrid entiende el evento como una oportunidad para posicionar la región a nivel internacional

Quedan apenas dos meses para que se cumplan diez años desde la primera edición del Mad Cool, uno de los festivales más importantes que acoge la Comunidad de Madrid. El cartel de este año incluye artistas de la talla de Twenty One Pilots, Foo Fighters y Charlie Puth. Todo listo para la próxima edición, que se celebrará del 8 al 11 de julio de 2026.

Al igual que el año pasado, el festival se celebrará en el Espacio Iberdrola Music de Villaverde. El Gobierno regional, patrocinador del evento, ha invertido más de 1 millón de euros en esta edición.

Una medida enmarcada en la estrategia de Madrid para atraer turismo internacional y consolidar la Comunidad en el circuito de los grandes eventos culturales. El ejecutivo calcula que una cuarta parte del público vendrá de otros países.

¿Qué supone ‘Mad Cool’ para Madrid?

El próximo mes de julio la región acogerá la novena edición del festival, a la que, según el gobierno madrileño, se espera que asistan al rededor de 240 mil personas. El año pasado Mad Cool generó un impacto económico de más de 36 millones de euros, de lo cuales un tercio vino del bolsillo de los turistas extranjeros.

Además, según la Comunidad de Madrid, en 2025 el festival contribuyó a la creación de más de 4.800 empleos. Todo en un festival que desde Madrid aspira a mantenerse como una cita internacional imprescindible.

Sólo la pasada edición se acreditaron al rededor de 240 medios de comunicación nacionales y 40 internacionales. En 2018 fue reconocido como el festival de música europeo con mejor cartel por la revista New Musical Express.