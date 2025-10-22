OPINIÓN

Radio, un bien común

Artículo de Álvaro Villanueva para la revista Zarabanda de septiembre de 2025.

Siempre son tres las palabras que se tratan hoy, las que colapsan los medios y la mayoría de nuestras conversaciones diarias. Soledad, educación – la falta o la despreocupación por ella – y las redes sociales, la interconexión mundial. Tengo esperanza de que todavía, en este frenesí del cambio y renovación que desboca el caballo de la cotidianidad, hay quienes piensan que el pasado es aprovechable. Que, como el libro o la rueda, haya inventos para la humanidad y no una humanidad inventada; falsa, porque vende como nuevo lo que siempre ha sido nuestro.

La radio logra ocupar estas tres palabras a las que me refería al principio. Hace poco hemos tenido que recordarlo, ha hecho falta ver las orejas al lobo; lo que ya no sabe uno es si esta necesidad de peligro es humana – entiéndase racional – o natural, animal. Hay emisoras pequeñas que son como los violinistas que tocaban en la cubierta del Titanic, frecuencias mudas que embellecen las tempestades y alejan la soledad. Cuánta, cuantísima compañía puede hacer tan solo una voz. Hay para quienes un programa es tan familiar, tan humano, que acompaña sus rutinas como lo haría una ducha refrescante por la mañana o un buen desayuno.

Los temas son infinitos porque es también un regreso a la oralidad y a su naturaleza desechable y olvidadiza. Audiolibros, programas culturales, musicales, deportivos con los últimos resultados y avances de los partidos – desde fútbol hasta tenis de mesa, fútbol americano o baloncesto –, entrevistas, noticias, todo cabe en el aprender y, sobre todo, en compartir. ¿Qué es la radio sino la comunión de intereses y gustos? Es el tejido de una enorme red social en la que, como en el teatro, todos, con sus ideas rondando la cabeza, están en silencio y disfrutan del espectáculo; ya sea en el coche, en la oficina, en la ducha o en cualquier lado. Educación para todos en todo momento y en cualquier lado; una enorme enciclopedia oral.

Hace meses lo sé de primera mano gracias a Radio Cigüeña (98.4 FM), en Rivas-Vaciamadrid (también en Spotify, iVoox y YouTube). No todo es Lorca, el programa en el que entrevisto e intento dirigir, me lo ha facilitado. Grandes figuras han pasado ya por el programa, otras muchas quedan por llegar. Además de un elogio a la radio es un abrazo amigo y un “gracias” a esta radio y a todos sus integrantes.