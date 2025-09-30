Logo Zarabanda
Quieroabortar.org, la web que informa sobre derechos reproductivos

Quieroabortar.org, la web sobre derechos reproductivos

Este espacio web busca informar sobre este derecho reproductivo en las distintas comunidades autónomas.

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha lanzado la web https://quieroabortar.org/, La web, señalan, es «pionera y única en España». Este espacio digital busca ser un espacio de referencia para todas aquellas personas que deseen informarse sobre los circuitos y mecanismos de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta web informa sobre los circuitos en las distintas comunidades autónomas del país. Ha sido elaborada por profesionales sanitarios expertos en el aborto y activistas de la asociación. Se nutre de la evidencia científica y recomendaciones de las principales guías profesionales internacionales.

La ministra de Sanidad, Mónica García ha destacado la puesta en marcha de esta web, que brindará información, orientación y acompañamiento “para que ninguna mujer se sienta sola y desorientada en un momento tan delicado”. Lo ha manifestado durante el evento conmemorativo de los 40 años de la legalización del aborto en España. “Cuando ese derecho a abortar se conculca; se están conculcando todas nuestras libertades, una tras otra», ha recalcado Ana Redondo, Ministra de Igualdad en ese mismo acto.

El derecho al aborto en la Comunidad de Madrid

A día de hoy, explica la web, existen 2 métodos para abortar (el método farmacológico y el método instrumental). En el caso de la Comunidad de Madrid, ambos están disponibles, tanto financiados públicamente (gratis) como financiados de manera privada.

Sin embargo, no se facilita el derecho a las personas sin tarjeta sanitaria, se explica en la información específica sobre la región madrileña. A las personas extranjeras se les pide pasaporte y empadronamiento y deben dirigirse a las unidades de tramitación. Si la persona no está empadronada no puede acceder a IVE.


