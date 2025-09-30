Quieroabortar.org, la web que informa sobre derechos reproductivos

Este espacio web busca informar sobre este derecho reproductivo en las distintas comunidades autónomas.

L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha lanzado la web https://quieroabortar.org/, La web, señalan, es «pionera y única en España». Este espacio digital busca ser un espacio de referencia para todas aquellas personas que deseen informarse sobre los circuitos y mecanismos de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta web informa sobre los circuitos en las distintas comunidades autónomas del país. Ha sido elaborada por profesionales sanitarios expertos en el aborto y activistas de la asociación. Se nutre de la evidencia científica y recomendaciones de las principales guías profesionales internacionales.

La ministra de Sanidad, Mónica García ha destacado la puesta en marcha de esta web, que brindará información, orientación y acompañamiento “para que ninguna mujer se sienta sola y desorientada en un momento tan delicado”. Lo ha manifestado durante el evento conmemorativo de los 40 años de la legalización del aborto en España. “Cuando ese derecho a abortar se conculca; se están conculcando todas nuestras libertades, una tras otra», ha recalcado Ana Redondo, Ministra de Igualdad en ese mismo acto.

El derecho al aborto en la Comunidad de Madrid

A día de hoy, explica la web, existen 2 métodos para abortar (el método farmacológico y el método instrumental). En el caso de la Comunidad de Madrid, ambos están disponibles, tanto financiados públicamente (gratis) como financiados de manera privada.

Sin embargo, no se facilita el derecho a las personas sin tarjeta sanitaria, se explica en la información específica sobre la región madrileña. A las personas extranjeras se les pide pasaporte y empadronamiento y deben dirigirse a las unidades de tramitación. Si la persona no está empadronada no puede acceder a IVE.



