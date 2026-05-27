OPINIÓN

¿Qué está pasando con el Mercedes Vera?

Artículo de opinión de Carlos Rodríguez, padre miembro del AFA del CEIP Mercedes Vera / Hispanidad

Pues eso nos preguntamos las familias: ¿Por qué las obras siguen abandonadas tras varios meses y con el curso prácticamente finalizado?, ¿Qué pretenden hacer? ¿Por qué desde el PP de la Comunidad de Madrid o desde su filial en Rivas no hay respuestas ni soluciones, ni tampoco facilitan al Ayuntamiento que asuma la gestión de las obras? Y finalmente, la pregunta más importante ¿Puede deberse a una estrategia del PP para alargar los tiempos artificialmente con el fin de aprovechar las elecciones del año que viene para atribuirse el mérito? (como lo de meter la unidad tarifaria del metro justo en el año electoral).

Hace poco vaticiné que iban a atacarme personalmente por denunciar el abandono de las obras (algo que ha sucedido posteridad en Twitter), por lo que siguiendo con mi teoría, sí he vivido como desde la Comunidad de Madrid han llegado a modificar leyes para favorecer a ciertas empresas por lectura única, se han adjudicado concursos a una plataforma radicada en un paraíso fiscal a través de un procedimiento de urgencia o incluso han montado un hangar al que llaman hospital en un tiempo “récord”, ¿De verdad no tienen capacidad para reanudar las obras de un colegio con un coste ínfimo en comparación con un circuito de Fórmula 1?

Además, tampoco tiene mucho sentido tanta escenificación ni tanta visita mientras las familias siguen sufriendo un silencio atronador, más allá de no perder rédito político e intentar frenar la presión ejercida por las familias, las cuales están realizando un trabajo excepcional para exponer la problemática que sufre la comunidad educativa de Rivas ante la opinión pública.

Y reitero, no podemos seguir siendo rehenes del obstruccionismo ni de intereses partidistas mientras nuestras hijas y nuestros hijos pasan su vida escolar entre escombros y polvo, ni Rivas se merece ser castigada con unos servicios públicos deficientes por intentar conseguir a través de la inacción lo que no dan las urnas.

En su mano está la solución. Demuestren que me equivoco.