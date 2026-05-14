Programación especial en Madrid por el Día Internacional de los Museos

Alcalá de Henares celebra su tradicional ‘Noche en Blanco’

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una jornada en la que centros de exposición de todo el mundo abren sus puertas de forma gratuita y organizan talleres para acercar la cultura al público general. La Comunidad de Madrid ha querido sumarse a la iniciativa con una programación especial. El evento, creado por el Consejo Internacional de Museos, se lleva celebrando desde 1977. El lema elegido por la organización para este año es Museos uniendo un mundo dividido.

La Casa Museo Lope de Vega, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias y el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid son algunos de los centros que ofrecerán diferentes actividades entre el 16 y 18 de mayo.

Madrid resucita a los artistas: Picasso, Lope de Vega…

Uno de los centros que despiertan más interés es la Casa Museo Lope de Vega, ubicada en el edificio en el que el escritor vivió durante los últimos años de su vida. El museo abrirá de manera extraordinaria el lunes 18 de mayo y, además, contará con la presencia del propio Lope gracias a la animación planteada por la compañía Vataria Teatro.

Ruta teatralizada de la Casa Museo Lope de Vega / Comunidad de Madrid

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, en Buitrago de Lozoya, celebrará un taller dedicado a las familias el sábado 16 de mayo. El domingo, este mismo centro acoge teatros de títeres y hologramas en directo, una serie de obras a pequeña escala sobre la amistad entre el pintor malagueño y su barbero, que dan nombre al museo.

El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán acogerá el concierto Música para flauta y violín en la España de la Ilustración, un espectáculo que tendrá lugar el sábado en la iglesia de San Francisco Javier. Además, el domingo 17 se podrá disfrutar de un taller de hilada tradicional de esparto en el mismo espacio. Se trata de una técnica en riesgo de desaparición que se conserva únicamente en Madrid. Está considerada Bien de Interés Cultural por el Gobierno regional.

El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán ofrece un taller de hilada tradicional de esparto / Comunidad de Madrid

Alcalá celebra la Noche en Blanco un año más

Además del Día Internacional de los Museos, Alcalá de Henares celebra el sábado 16 su particular Noche en Blanco, un evento que reúne multitud de actividades culturales en las calles de la ciudad. En este contexto, en Museo Casa Natal de Cervantes abrirá sus puertas hasta la medianoche.

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha organizado un taller llamado ¿Qué hace un cachorro como tú en un sitio como este?. La actividad está centrada en el hallazgo de un ejemplar prehistórico de dientes de sable.

Cartel de ‘¿Qué hace un cachorro como tú en un sitio como este? / Comunidad de Madrid