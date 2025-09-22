Printify anuncia Amplified 2025: el evento que impulsa a emprendedores para lanzar y hacer crecer sus tiendas online

Es el evento de referencia de este proveedor clave para emprendedores del negocio de la impresión personalizada

El 25 de septiembre llega Amplified: gratis y en directo, en inglés, para todo el mundo, desde el estudio de Printify; 6 horas de consejos y networking.

Barcelona, Cataluña, España, 22 Septiembre de 2025

Printify ha anunciado el regreso de Amplified 2025, uno de los mayores eventos online para vendedores de impresión bajo demanda (POD), que se retransmitirá en directo el jueves, 25 de septiembre. En su tercera edición, esta conferencia virtual reunirá a miles de emprendedores e influencers del comercio electrónico para compartir sus claves de éxito. El tema de este año, «Arte vs. Ciencia», invita a debatir si vender online es más arte o más ciencia, con ideas que combinan creatividad y estrategias basadas en datos para acelerar el crecimiento.

Arte vs. ciencia: creatividad y datos en e-commerce

Amplified 2025 contará con un debate principal que enfrentará enfoques creativos con tácticas guiadas por datos en la venta online. Expertos del sector explorarán cómo se equilibra la creatividad con la analítica a la hora de construir un negocio POD de éxito. “Amplified es más que un show: es una comunidad de vendedores. Este año queremos que los asistentes vean cómo equilibrar el arte y la ciencia puede amplificar su negocio”, afirma David Hooker, Head of Brand en Printify.

Además del debate central, el evento ofrecerá sesiones dirigidas por expertos y mesas redondas. Cada charla irá acompañada de una breve presentación de novedades de Printify, dando acceso anticipado a herramientas e innovaciones que están marcando el futuro de la impresión bajo demanda.

Un cartel con líderes e influencers del e-commerce

Amplified 2025 reúne a referentes del sector, entre ellos algunos de los emprendedores más influyentes y exitosos de la POD. Ponentes confirmados:

Alek Sheffy

John Santos

Cassiy Johnson

Ryan Hogue

Makayla Piluso

Starla Moore

George McConnell

David Salad

Chris Heckman

Megan Heckman



Cada experto compartirá consejos prácticos y estrategias personales para ayudar a los asistentes a construir y escalar negocios POD rentables.

Una experiencia interactiva a través de Sellers Club

Como novedad en 2025, Amplified se celebrará en Sellers Club, la comunidad online gratuita de Printify para vendedores. Al unirse, los asistentes podrán:

Enviar preguntas en tiempo real a los ponentes y participar en Q&A en directo .



a los ponentes y participar en . Acceder a códigos de descuento exclusivos de patrocinadores como EverBee, Kittl y AnywherePOD .



de patrocinadores como . Participar en sorteos y ganar merchandising de edición limitada de Amplified.



Todos los asistentes recibirán, además, un mes de membresía gratuita de Sellers Club, con acceso a cursos y recursos para seguir formándose tras el evento.

Creciendo con la comunidad

Desde su lanzamiento en 2023, Amplified ha crecido gracias al entusiasmo de la comunidad POD. La primera edición reunió a más de 9.000 espectadores en directo; en 2024 la cifra se triplicó hasta 30.000. Con esta inercia, David Hooker prevé “doblar de nuevo la audiencia en 2025”.

Quienes ya han asistido describen Amplified como un punto de inflexión. “Los consejos de emprendedores que realmente montaron sus tiendas POD fueron oro puro”, comentaba un participante. Otro añadía: “Amplified me dio las herramientas y la confianza para por fin lanzar mi tienda”. Para los vendedores consolidados, el valor fue igual de claro: “Me llevé estrategias reales para crecer”, señalaba un asistente; “las ideas de marketing y datos me ayudaron a ver exactamente cómo escalar”.

Detalles del evento e inscripción desde España

Amplified 2025 se emitirá en directo íntegramente en inglés desde el estudio de Printify en Riga el jueves, 25 de septiembre, y la asistencia es gratuita para espectadores de todo el mundo. La retransmisión tendrá una duración aproximada de 6–7 horas, con consejos accionables y oportunidades de networking en vivo. Vendedores de e-commerce de todos los niveles están invitados a unirse y aprender de la comunidad para impulsar su negocio.

Registro: consigue tu entrada gratuita y consulta la agenda completa en la página de Printify Amplified o inscribiéndote a través de Sellers Club de Printify. Tras registrarte, recibirás instrucciones para acceder al streaming el día del evento. (Para España: recuerda que el horario de emisión seguirá el huso de Europa Central; revisa la hora local en tu confirmación de registro).

Acerca de Printify

Printify es una plataforma líder de impresión bajo demanda que conecta a comercios online con una red global de proveedores de impresión. Da servicio a millones de vendedores con un catálogo de más de 900 productos personalizables e integra con los principales marketplaces y plataformas de e-commerce. La misión de Printify es empoderar a cualquier persona para construir un negocio online de éxito.