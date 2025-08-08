Presupuesto participativo: haciendo ciudad

Artículo de opinión de Elena Muñoz Echeverría (PSOE), concejala de Participación Ciudadana y Barrios.
En las últimas décadas, los presupuestos participativos han emergido como una estrategia fundamental para fortalecer la democracia, promover la participación ciudadana y mejorar la gestión pública.
Cuando hablamos de presupuestos participativos hablamos de procesos mediante los cuales los ciudadanos tienen la oportunidad de decidir directamente sobre una parte del presupuesto público destinado a diferentes proyectos o políticas en su comunidad. A través de asambleas, consultas o plataformas digitales, la ciudadanía puede proponer, debatir y votar sobre las iniciativas que consideran prioritarias para su entorno. Este mecanismo permite a la ciudadanía decidir directamente en qué proyectos o áreas se asignan recursos públicos, promoviendo una gestión más transparente, inclusiva y alineada con las necesidades reales de las comunidades.
En Rivas acabamos de terminar todo el proceso de nuestro presupuesto participativo para 2025-2026 y podemos decir que con un gran éxito, ya que la participación alcanzó los tres mil votos, desarrollando una selección que va desde las cuarenta y dos propuestas finalistas hasta las diecisiete ganadoras.
Como responsable de las competencias de Participación Ciudadana y Barrios, quisiera primero agradecer a la ciudadanía involucrada en todo el proyecto desde el principio, enviando sus propuestas y votando después, para poner sobre la mesa el resultado que hemos obtenido; en segundo lugar quiero poner en valor a los servicios de las distintas concejalías que han llevado a cabo las valoraciones técnicas, así como al resto del Gobierno municipal que ha impulsado políticamente la consecución de este nuevo presupuesto participativo.
Por otra parte, si vemos el desglose de los proyectos ganadores, obtenemos una pista importante de cuáles son los puntos de vista parte de la ciudadanía de las áreas con necesidades. En este caso las propuestas ganadoras corresponden a salud, cultura, infancia, deportes, diversidad, mayores e innovación, áreas de amplia participación por parte de los vecinos y vecinas ripenses.
Aprovecho este artículo para señalar que el pasado 5 de junio, en el Encuentro Ibérico de Presupuestos Participativos en Torres Vedras (Portugal), tuve la oportunidad de exponer en una ponencia nuestra experiencia de gestión de los Presupuestos Participativos junto con la de otros municipios, que fue valorada muy positivamente, tanto técnica como políticamente.
No cabe duda, por tanto, que el presupuesto participativo de Rivas Vaciamadrid en este 2025 han sido un éxito, como ya se ha señalado, y representa una herramienta potente para democratizar la gestión pública y fortalecer la participación ciudadana, que es, al final, la base de nuestra democracia. Al permitir que la ciudadanía decida sobre el destino de parte de los recursos públicos, se promueve que ésta a su vez sea más activa, informada y comprometida con su entorno. En un mundo cada vez más interconectado y demandante de transparencia, su papel en las políticas públicas es más relevante que nunca.
Proyectos de ciudad, proyectos de barrio que son ya realidad y que se pondrán en pie para mejorar la vida de vecinos y vecinas, porque Rivas avanza, siempre.