Presentan el libro que dibuja el mapa completo de la ciencia climática en España

El pasado martes fue presentado por el Miteco.

El ‘Libro Blanco de la ciencia del clima en España’ ofrece la primera radiografía integral de la investigación climática que se desarrolla en España. Fue presentado este martes en Madrid por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Este trabajo identifica «de forma sistemática» a los grupos científicos que trabajan no solo en la física del clima, sino también en riesgos, impactos y mitigación del cambio climático, un enfoque ampliado que no se había abordado hasta ahora de manera coordinada, informó el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

El documento, elaborado por la red Clivar-España (el comité y red temática que desde 2004 actúa como principal nodo de coordinación de la ciencia climática en España), recopila información procedente de encuestas distribuidas a la comunidad científica y «permite conocer el estado, la diversidad y el potencial del sistema español de investigación climática», así como detectar fortalezas, colaboraciones y áreas de mejora.

«La información recopilada es una radiografía de la intensa actividad de la comunidad científica española que investiga el clima y que permite comprender su estado, diversidad y potencial; identificar líneas de investigación; visualizar colaboraciones, y detectar fortalezas y áreas de mejora», subrayó Aagesen, durante la presentación del libro, en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en Madrid.

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA

El Libro Blanco analiza la evolución histórica de la investigación climática en España y el papel desempeñado por Clivar-España desde su creación en 2004, además de incluir una comparación con ejercicios anteriores y una caracterización general de los equipos participantes. El estudio pone de relieve la amplitud temática y territorial de la investigación climática española, pero también su dispersión institucional y geográfica, uno de los retos identificados para mejorar la coordinación y el impacto del conocimiento científico, según explicó Transición Ecológica.

A diferencia de informes previos, centrados principalmente en la ciencia física del clima, esta publicación «amplía el foco hacia disciplinas relacionadas con los efectos del cambio climático sobre la salud, la productividad, los ecosistemas o los territorios, así como hacia las estrategias de adaptación y mitigación, incorporando grupos que hasta ahora no habían sido cartografiados de forma conjunta», indicó el ministerio.

Además, en línea con las necesidades identificadas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, que reclama reforzar los espacios de intercambio y coordinación entre personal investigador y responsables públicos, subraya «la importancia de las redes científicas como herramienta para trasladar el conocimiento a políticas basadas en evidencias».

Durante el acto de presentación, Diana Morant alertó de que el negacionismo climático y la desinformación «ponen en peligro vidas y debilitan nuestras democracias», en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y los impactos del cambio climático en España. Por su parte, Sara Aagesen señaló que «se ha hecho un esfuerzo por ampliar la perspectiva, identificando grupos de investigación que trabajan en riesgos, impactos y mitigación a través de encuestas distribuidas en la comunidad científica española».

DECISIONES PÚBLICAS

El Libro Blanco de la ciencia del clima en España concluye que «reforzar la coordinación, la visibilidad y la cohesión de la comunidad científica resulta clave para mejorar la respuesta frente a la emergencia climática y para avanzar en la aplicación efectiva del conocimiento científico en la toma de decisiones públicas».

En el acto de presentación también intervinieron las investigadoras María Belén Rodríguez de Fonseca y Ana Casanueva Vicente. Rodríguez de Fonseca es antigua coordinadora del comité Clivar y coautora del Libro Blanco, catedrática de Universidad Complutense de Madrid desde 2022 e investigadora del Instituto de Geociencias (IGEO). Su investigación se enfoca en el entendimiento de la variabilidad del clima y sus impactos en sectores de gran importancia para la sociedad.

Casanueva es profesora titular de la Universidad de Cantabria (UC) en el Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación. Su equipo de investigación es Grupo de Meteorología de Santander cuya investigación se centra «en las técnicas y modelos de regionalización del clima para estudiar el cambio climático regional y en el estrés térmico como problema para la salud de la población general y en el contexto de salud y productividad laboral».

CIENCIA FÍSICA DEL CLIMA

Clivar-España articula la investigación centrada en la ciencia física del clima, desde los estudios paleoclimáticos y las observaciones instrumentales hasta la modelización atmosférica y oceánica y las proyecciones regionales, con especial atención al Mediterráneo occidental.

La Red comenzó su actividad con un gran simposio celebrado en 2005, que reunió a cerca de 50 equipos de universidades y organismos públicos de investigación y dio lugar al primer diagnóstico global del sector, publicado en 2006. Desde entonces, ha impulsado sucesivos ciclos de trabajo que han cristalizado en informes de referencia sobre el clima en España y la Península Ibérica, concluyó el ministerio en un comunicado.

La investigadoras Rodríguez de Fonseca y Casanueva junto a las ministras | Foto del Miteco