Los populares denuncian que su propuesta de comisión de investigación sobre el Festival de las Ideas ha sido rechazada

El Gobierno municipal rechazó en Junta de Portavoces esta medida excepcional que ponía la lupa en el contrato con eldiario.es

El Partido Popular de Rivas-Vaciamadrid ha denunciado que el Gobierno municipal, formado por Izquierda Unida y PSOE, ha rechazado la creación de una comisión de investigación sobre el contrato del Festival de las Ideas y la Cultura, organizado por eldiario.es. Según sostiene el grupo de la oposición, la decisión se produjo durante la Junta de Portavoces celebrada este viernes. Esto supone que la tramitación, fiscalización, adjudicación y ejecución de un contrato municipal por valor de 262.139,02 euros seguirá los cauces habituales de cualquier otro contrato. Además, esta decisión se produce tras el conflicto judicial en el que el Tribunal de Contratación Pública inadmitió la demanda de los populares. Por tanto, permitió que el evento organizado por el eldiario.es tuviera lugar.

La iniciativa había sido registrada días antes por el Grupo Municipal Popular con el objetivo de esclarecer el expediente administrativo relacionado con la contratación del festival. Según la formación, el voto en contra de los dos partidos que integran el Ejecutivo municipal impide poner en marcha el órgano de investigación solicitado.

Una comisión de investigación sobre el Festival de las Ideas con representación de todos los grupos

De acuerdo con la propuesta presentada por el PP, la comisión habría estado integrada por un representante de cada grupo político y presidida por un concejal de la oposición. Además, contemplaba la comparecencia de cargos electos, personal directivo y técnicos municipales que hubieran participado en la gestión del expediente.

Los populares consideran que la negativa del Gobierno supone un obstáculo al ejercicio de las funciones de control de la oposición y reclaman acceso a toda la documentación relacionada con el contrato del Festival de las Ideas. No obstante, la oposición dispone de otras herramientas como la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (CEVC) creada precisamente con dicho fin de control al Gobierno. Esta comisión tiene funciones muy similares (incluida la posibilidad de llamar a declarar a los técnicos) y está presidida por un edil popular, Jesús Martínez Caballero, desde febrero de este año.

Janette Novo acusa al Gobierno de falta de transparencia

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Janette Novo, calificó la decisión como «un ejercicio claro de censura» y aseguró que IU y PSOE «han decidido bloquear una Comisión de Investigación, negándose a que se conozca la verdad».

Novo añadió que «esta negativa no solo impide esclarecer los hechos, sino que también vulnera el derecho fundamental de la oposición a acceder a la información pública». Asimismo, defendió que «la transparencia no es opcional en democracia» y afirmó que los vecinos de Rivas «tienen derecho a saber qué está ocurriendo y por qué el Gobierno municipal se niega a facilitar el acceso a este expediente».

El PP anuncia nuevas iniciativas

Tras el rechazo de la comisión de investigación, el Partido Popular ha anunciado que continuará utilizando «todos los mecanismos a su alcance» para exigir responsabilidades y ejercer su labor de fiscalización sobre la actuación del Gobierno municipal. Además, la formación sostiene que seguirá reclamando información sobre el contrato del Festival de las Ideas. Esta cuestión previsiblemente continuará marcando el debate político en Rivas-Vaciamadrid.