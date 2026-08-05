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Fallece Juan, batería del grupo ripense RedCantoná

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Un hombre con gafas toca la batería en una sala insonorizada. En primer plano se ven los platillos y los tambores, mientras que la imagen —en blanco y negro— capta la energía concentrada de Juan durante su sesión de RedCantoná.

La banda despide a su compañero con un emotivo mensaje

La banda RedCantoná, de Rivas-Vaciamadrid, ha comunicado el fallecimiento de Juan, batería del grupo, ocurrido el martes de la semana pasada después de varios meses luchando contra una enfermedad.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la formación ha querido rendir homenaje a quien describen como «la sonrisa del grupo», recordando su carácter alegre y su disposición constante. «Le vamos a echar mucho de menos, aunque sabemos que hay personas que, aunque se vayan, nunca dejan de estar», señalan.

Un hombre mayor con gafas y una camiseta verde, identificado como Juan, toca la batería y canta por un micrófono en una sala insonorizada. Se pueden ver el equipo de sonido y los platillos, que captan la energía vibrante de esta sesión de RedCantoná.
Cinco hombres posan con guitarras, una batería y conos de helado delante de un muro cubierto de grafitis con motivos muy llamativos y una gran figura de un extraterrestre amarillo. La palabra «RedCantoná» aparece en la parte inferior, en letras gruesas de color rojo y negro. Uno de los hombres, Juan, destaca entre el grupo.
Cinco hombres están de pie juntos, con guitarras eléctricas y un bajo en la mano, en una sala de ensayos con paredes insonorizadas y moqueta roja. Entre ellos se encuentra Juan, sonriendo y con el brazo alrededor del hombro de otro miembro del grupo. Al fondo se ve el equipo musical, incluida una batería, junto con un cartel en el que se lee «RedCantoná».
Seis hombres de pie en el interior de un local, cinco de ellos con camisetas negras a juego de ReCantares. Entre ellos se encuentra Juan, sonriendo junto a sus amigos y abrazados unos a otros. En la pared que tienen detrás hay una señal verde de salida y un extintor.
Una persona con gafas de sol toca la batería en un escenario al aire libre, apuntando con una baqueta hacia alguien que se encuentra en primer plano. Se pueden ver el equipo, una pared rosa, viñetas de estilo cómic y un soporte de micrófono, mientras Juan toca con pasión su batería para RedCantoná.
Dos músicos tocan en un local cerrado; Juan toca el bajo eléctrico y canta por un micrófono, mientras que el otro músico toca la batería. En primer plano hay un atril con partituras y equipo adicional, lo que refleja la energía creativa de RedCantoná.
Seis adultos están muy juntos, sonriendo a la cámara en un espacio interior con poca luz. Algunos sostienen bebidas, y en el fondo se ven instrumentos musicales —entre ellos una batería—, lo que sugiere un ambiente distendido y social. Juan y sus amigos parecen estar disfrutando de su estancia en RedCantoná.
Cinco personas, miembros del «grupo ripense», están sentadas alrededor de una mesa en un restaurante al aire libre, todas sonriendo a la cámara. Hay bebidas sobre la mesa, plantas en macetas en una repisa detrás de ellas y una valla metálica al fondo. Entre ellas se encuentra Juan, de RedCantoná, que contribuye al ambiente alegre de esta reunión tan cordial.

El grupo también ha trasladado sus condolencias a la familia y a todas las personas que compartieron momentos con el músico. «Buen viaje, amigo. Gracias por cada golpe de batería, por cada risa y por cada momento vivido», recoge el comunicado.

RedCantoná concluye su despedida asegurando que el recuerdo de Juan permanecerá ligado a la historia de la banda: «Mientras exista RedCantoná, una parte de ti seguirá sonando con nosotros.»

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