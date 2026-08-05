Fallece Juan, batería del grupo ripense RedCantoná

La banda despide a su compañero con un emotivo mensaje

La banda RedCantoná, de Rivas-Vaciamadrid, ha comunicado el fallecimiento de Juan, batería del grupo, ocurrido el martes de la semana pasada después de varios meses luchando contra una enfermedad.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la formación ha querido rendir homenaje a quien describen como «la sonrisa del grupo», recordando su carácter alegre y su disposición constante. «Le vamos a echar mucho de menos, aunque sabemos que hay personas que, aunque se vayan, nunca dejan de estar», señalan.

El grupo también ha trasladado sus condolencias a la familia y a todas las personas que compartieron momentos con el músico. «Buen viaje, amigo. Gracias por cada golpe de batería, por cada risa y por cada momento vivido», recoge el comunicado.

RedCantoná concluye su despedida asegurando que el recuerdo de Juan permanecerá ligado a la historia de la banda: «Mientras exista RedCantoná, una parte de ti seguirá sonando con nosotros.»