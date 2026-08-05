El Cuponazo de la ONCE reparte 2,4 millones en Rivas

Sesenta cupones premiados con 40.000 euros se vendieron en el polígono Santa Ana entre clientes habituales

El Cuponazo de la ONCE ha dejado 2,4 millones de euros en Rivas-Vaciamadrid tras el sorteo celebrado el pasado viernes. El premio se ha repartido gracias a 60 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno, vendidos por Manuel Brea Portero entre bares, talleres, pequeñas empresas y clientes habituales del polígono Santa Ana, según ha informado la organización.

La cuantía repartida convierte a Rivas en uno de los principales puntos premiados del sorteo, que también ha dejado otros 840.000 euros en el barrio madrileño de Ciudad Lineal y cuyo premio mayor, dotado con seis millones de euros, ha viajado hasta Alicante.

La suerte llega al polígono Santa Ana

El encargado de repartir la fortuna ha sido Manuel Brea Portero, vendedor de la ONCE desde hace seis años. Los cupones premiados fueron vendidos entre su clientela habitual, formada principalmente por trabajadores y negocios del entorno del polígono Santa Ana.

Tras conocer el resultado del sorteo, Brea reconoció sentirse «muy emocionado» por haber repartido el premio entre sus «clientes de siempre». «No me lo puedo creer», aseguró el vendedor tras conocer que había distribuido los 60 cupones premiados.

Aunque todavía no se ha dado a conocer la identidad de las personas agraciadas, la ONCE señala que en Rivas ya se busca a los ganadores que compartirán esos 2,4 millones de euros.

Más de tres millones repartidos en la Comunidad de Madrid

Además del premio repartido en Rivas, el mismo sorteo dejó 840.000 euros en Ciudad Lineal, gracias a la venta de 21 cupones premiados con 40.000 euros cada uno en un estanco de la calle Río Ulla. En total, el Cuponazo distribuyó 3,24 millones de euros en la Comunidad de Madrid.

El primer premio del sorteo, dotado con seis millones de euros al cupón con las cinco cifras y la serie, correspondió a un boleto vendido en Alicante. Además, se repartieron otros premios en distintas localidades de Andalucía, Baleares, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Cómo funciona el Cuponazo

El Cuponazo de la ONCE se celebra cada viernes y ofrece un premio principal de seis millones de euros, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número ganador y otros premios de menor cuantía. Los cupones pueden adquirirse a través de la red de vendedores de la organización y en establecimientos colaboradores autorizados.