La jubilación anticipada por discapacidad se amplía con 11 nuevas patologías

El BOE publica la reforma que beneficiará a unas 50.000 personas con discapacidad igual o superior al 45%, según el Ministerio.

Las personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45% podrán acceder a la jubilación anticipada en un mayor número de supuestos a partir de este viernes, tras la entrada en vigor del Real Decreto 632/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma incorpora once nuevas discapacidades y patologías al catálogo de enfermedades que permiten adelantar la edad de jubilación cuando reducen de forma significativa la esperanza de vida.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha celebrado la publicación del real decreto y considera que supone un paso importante en la protección social de las personas con discapacidad. Por su parte, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) destaca que la medida podría beneficiar a alrededor de 50.000 personas, según las estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La reforma será aplicable a los hechos causantes que se produzcan desde este viernes y modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009, que regula los coeficientes reductores de la edad de jubilación para determinados trabajadores con discapacidad.

Las nuevas enfermedades incluidas

El nuevo catálogo incorpora la amiloidosis por transtiretina variante, la distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), la enfermedad de Huntington, la espina bífida, la enfermedad de Parkinson, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva, la esclerosis sistémica y la enfermedad renal crónica en estadio G5.

Además, el real decreto actualiza la referencia a la lesión medular, incluyendo expresamente tanto la de origen traumático como la no traumática.

Según el Ministerio de Inclusión, las personas que cumplan los requisitos establecidos podrán acceder a la jubilación anticipada desde los 56 años, siempre que acrediten el grado de discapacidad exigido y el resto de condiciones previstas por la normativa.

El Cermi destaca el reconocimiento al movimiento asociativo

El Cermi considera que la ampliación del catálogo representa «un avance relevante» para la protección social de las personas trabajadoras con discapacidad, al incorporar enfermedades que hasta ahora no estaban contempladas pese a la gravedad de sus efectos y a su incidencia sobre la esperanza de vida.

La plataforma también subraya que el preámbulo del real decreto reconoce expresamente la participación del movimiento social de la discapacidad durante la elaboración de la norma. El texto fue sometido a audiencia del Cermi y de los agentes sociales, además de ser consultado el Consejo Nacional de la Discapacidad.

La entidad recuerda que esta reforma responde a una reivindicación mantenida durante años por el movimiento organizado de la discapacidad y valora especialmente que el procedimiento aprobado para revisar el catálogo permita incorporar nuevas patologías en el futuro cuando exista evidencia científica suficiente que lo justifique.

Asimismo, anuncia que seguirá colaborando con las administraciones públicas y con las organizaciones representativas de las distintas discapacidades para que este mecanismo continúe desarrollándose «con objetividad, rigor científico y agilidad», garantizando que ninguna persona trabajadora quede excluida cuando reúna las condiciones previstas por la legislación.

Cocemfe reivindica años de trabajo técnico

Cocemfe también ha celebrado la entrada en vigor de la reforma y la califica como «un avance histórico en la protección de derechos», al considerar que permitirá que miles de personas puedan acceder a una jubilación anticipada adaptada a las consecuencias que determinadas enfermedades tienen sobre la esperanza y la calidad de vida.

La organización asegura que la aprobación del real decreto culmina un largo proceso de incidencia política y técnica desarrollado junto a su movimiento asociativo. Tras la creación del nuevo procedimiento de actualización del catálogo, la confederación recopiló evidencia científica y presentó al Ministerio varios informes elaborados con las entidades representativas de las distintas patologías.

El presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, afirmó que «se trata de un reconocimiento muy importante para miles de personas con discapacidad y para todas las organizaciones que llevamos años trabajando para que este derecho sea una realidad». A su juicio, la reforma demuestra que el trabajo coordinado del movimiento asociativo y el respaldo científico pueden traducirse en nuevos derechos sociales.

Queiruga añadió que la medida supone también un reconocimiento a la realidad de muchas personas cuya vida laboral transcurre en condiciones especialmente complejas debido a enfermedades que afectan gravemente a su salud, calificándola como una medida de justicia social.

El listado seguirá ampliándose

Tanto el Cermi como Cocemfe coinciden en señalar que la principal novedad del sistema es que el catálogo deja de ser, en la práctica, un listado cerrado. El procedimiento vigente permite incorporar progresivamente nuevas enfermedades cuando una comisión técnica determine, a partir de la evidencia científica disponible, que reducen significativamente la esperanza de vida.

En este sentido, Cocemfe recuerda que ya ha presentado informes para solicitar la incorporación de seis nuevas patologías: artritis reumatoide, ataxia de Friedrich, lupus eritematoso sistémico, paraparesia espástica familiar, encefalomielitis miálgica y ataxia SCA3.

La confederación asegura que continuará impulsando nuevas propuestas para ampliar el catálogo y defiende que ninguna persona con discapacidad quede excluida del derecho a la jubilación anticipada cuando concurran las circunstancias previstas por la legislación.