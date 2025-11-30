Por qué aparecen eventos fraudulentos en Google Calendar y cómo evitarlo

Estas notificaciones pueden incluir intentos de timo, como enlaces sospechosos o técnicas de phishing

Madrid, 21 de noviembre de 2025 (Maldita.es – Verifica en WhatsApp +34 644229319).- Julián (nombre ficticio) detectó que en su Google Calendar aparecían eventos que él no había creado, con avisos sobre supuestos antivirus caducados o compras de bitcoin. Los expertos consultados explican a Maldita.es que este tipo de invitaciones pueden incluir intentos de timo y detallan cómo es posible que estos eventos se cuelen en el calendario y qué ajustes permiten evitarlo.

Google Calendar puede mostrar citas o eventos no autorizados porque cualquier persona que conozca el correo del usuario puede enviarle una invitación. Según Miguel Vieito, experto en derecho de las nuevas tecnologías, estas notificaciones son “una modalidad de spam que afecta a Google Calendar” y se generan a partir de correos no deseados que acaban en la carpeta de spam.

Alfonso Prendes, experto en seguridad informática y phishing, indica que hay varias situaciones en las que un tercero puede crear eventos en un calendario personal: permisos concedidos por el propio usuario, calendarios compartidos por error o formar parte de un grupo o una lista de difusión. Pero destaca un elemento “más importante”: Google permite que “absolutamente cualquier persona te invite a un evento con la sola y única condición de conocer tu email”. Lo que se muestra en el calendario son invitaciones que deben aceptarse o rechazarse, aclara Prendes.

Estas invitaciones pueden incluir intentos de timo, coinciden los expertos. Vieito señala que estos eventos presentan “características idénticas a un correo fraudulento y pueden ser intentos de estafa”. Prendes añade que su contenido “claramente” puede considerarse un intento de timo y recuerda que en estos casos pueden aparecer enlaces, números de teléfono o técnicas de phishing o ingeniería social.

Para detectar que se trata de un engaño, Prendes destaca la importancia de la calma, la observación y el sentido común. Entre las señales que deben alertar al usuario menciona pagos en dólares, compras en bitcoins o cargos automáticos que, de haber sido reales, ya se habrían efectuado.

Para evitar que aparezca spam en Google Calendar, basta con modificar los ajustes de invitaciones. Calendar está configurado para aceptar automáticamente todas las citas que llegan a través del correo, pero se puede desmarcar esa opción y elegir entre tres alternativas: aceptar invitaciones de cualquier persona, solo de contactos o únicamente aquellas que se hayan respondido previamente por correo.

La empresa de seguridad informática Kaspersky recomienda estar atento y no abrir mensajes de remitentes desconocidos, no aceptar invitaciones de gente que no se conoce y no acceder a enlaces inesperados. Vieito añade que estos casos se pueden reportar al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) a través del teléfono 017.

¿Te ha llegado un bulo? Verifica en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319