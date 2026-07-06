Política en la Calle: Rivas mira al mundo desde la solidaridad internacional

El 2º acto de Zarabanda permitió dialogar con entidades de referencia en cooperación como Rivas Sahel, Pallasos en Rebeldía o SODePAZ

La segunda edición de Política en la Calle de Zarabanda se ha celebrado mirando hacia fuera. En la plaza Palestina, el director de Zarabanda, Víctor Reloba, ha destacado que se quiere hablar de “lo que Rivas aporta más allá de nuestras fronteras”.

Han participado Marina Betete, presidenta de Pallasos en Rebeldía Madrid; Loli Elola, vocal de Rivas Sahel; y Francisco Calderón, responsable de proyectos en Cuba de la Asociación SODEPAZ.

Reloba ha comenzado la conversación lamentando que es difícil recordar un año con tanta sensación de impunidad de algunos países y sufrimiento de los pueblos.

Ante este escenario, Betete ha destacado que “es absolutamente necesario que haya instituciones valientes”. Se trata, explica, de cumplir con el derecho internacional y los derechos humanos. La presidenta de Pallasos en Rebeldía Madrid ha explicado que, a la hora de hablar en términos puramente económicos, que la cooperación internacional ahorra costes a largo plazo. “La población sí quiere que se dediquen recursos a las ayudas al desarrollo”, ha recordado Calderón. “Son algunos partidos los que, desde la propaganda de prioridad nacional, rechazan estas ayudas”, ha completado.

Elola ha denunciado que, además, la situación del pueblo saharaui es responsabilidad de España. “Se intenta dejar en el olvido y son ya 50 años”, ha denunciado la representante de Rivas Sahel.

Frente a un evitable pesimismo, el coloquio ha planteado qué podemos hacer cada uno de nosotros, a nivel individual. El primer compromiso es “no perder la esperanza”, ha descatado Elola. “Que no se olvide Palestina, que no se olvide Cuba”, ha pedido. Además, ha explicado que se puede participar en las acciones que llevan a cabo colectivos de cooperación. Betete, además, ha recordado la importancia de la campaña BDS (boicot, desinversiones y sanciones). Se trata de realizar presión económica para que la ocupación de las tierras palestinas no pueda generar beneficios económicos a Israel. Lo mismo sucede con Marruecos, que busca vender pesca que usurpa al pueblo saharaui.

Pallasos en Rebeldía Madrid es un colectivo que desarrolla acciones culturales y de apoyo a comunidades en conflicto como la infancia y juventud palestina, que sufren un genocidio a manos del Estado israelí. Rivas Sahel, por su parte, es un entidad con una larga experiencia en proyectos de cooperación con el Sáhara Occidental y un dilatado arraigo y apoyo en Rivas, municipio muy comprometido con programas como «Vacaciones en Paz». Por último, SODEPAZ impulsa iniciativas de desarrollo y cooperación internacional en varios países…y esas iniciativas son más necesarias que nunca en Cuba, en un momento en que la isla enfrenta la asfixia total por los crímenes internacionales que está cometiendo EEUU con su intensificado bloqueo económico, comercial y energético.

Compromiso de los colectivos: RASD

Loli Elola ha presentado los principales proyectos que se llevan a cabo desde Rivas Sahel, con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas. El principal de estos proyectos es Vacaciones en paz, que trae a niños saharauis durante el verano. “Son nuestros pequeños embajadores”, destaca Elola mientras recuerda que estos niños pueden ir la piscina, hacer amistades o convivir con familias ripenses, además de recibir revisiones médicas. Además, ha aprovechado para realizar un llamamiento a las familias de Rivas a participar en Vacaciones en Paz. La continuación de este programa, cuando los niños crecen, es el proyecto Madrasa, en la que los jóvenes pueden venir a estudiar a España. Tesh Sidi, diputada de Sumar en el Congreso de los Diputados, fue una joven saharaui de Madrasa, puso de ejemplo la vocal de Rivas Sahel.

“Son trabajos duros”, explica en referencia a los proyectos como la potabilización de agua o el envío de materiales a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), “pero se hacen con mucha ilusión”.

Compromiso de los colectivos: Cuba

Sodepaz trabaja en solidaridad con Cuba, entre otros muchos países, que sufre desde hace siete décadas un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, intensificado en los últimos años. Calderón ha explicado que, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Rivas tanto para el envío como el almacenaje, se ha llevado equipamiento a hogares de niños o colectivos de mujeres.

El «recrudecimiento trumpista» afecta a todos los sectores de Cuba, explica Calderón. “Se trata de una asfixia a todo el país”, denuncia. Ahora el bloqueo se ha centrado en la energía. Desde enero sólo ha entrado un barco con combustible, cuando se necesitaría suministro semanal. Además, se está dificultando la solidaridad internacional. A pesar de este bloqueo, Sodepaz está logrando llevar equipamientos en materia sociosanitaria. “Estamos mandando más ayuda que el Estado español”, pone en valor Calderón.

La conversación ha recordado en varios momentos el compromiso de Cuba con todos los pueblos hermanos. A pesar de todas las trabas, se ha recordado, Cuba ha colaborado con los pueblos palestinos y saharauis.

Compromiso de los colectivos: Palestina

Betete ha explicado los tres proyectos que Pallasos en Rebeldía realiza de la mano del ayuntamiento. El primero de ellos es el campo de trabajo que se realiza desde 2015. Se trata de una caravana de circo con actividades socioculturales con niñas y niños palestinos. Para los jóvenes ripenses que participan es un requisito traer los aprendizajes para que toda la sociedad de Rivas se beneficie, explica Betete.

El segundo proyecto es Rebel Circus School, una escuela de circo en un campo de refugiados en Palestina.

El tercer proyecto es el campo de trabajo inverso, que se plantea cuando debido a genocidio de Israel sobre Palestina no se ha podido realizar el campo de trabajo original. “Se han forjado unos vínculos que hoy son irrompibles”, ha destacado la presidenta de Pallasos en Rebeldía. “Las risas pueden acallar, por un momento, el sonido de las bombas”, ha defendido.

Esta segunda edición de Política en la Calle finaliza con esperanza. Nos quedamos con la frase de Marina Betete cuand dice que “la risa y la esperanza es un acto de resistencia”.