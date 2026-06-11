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Política en la Calle: Pedro del Cura, Vanessa Millán y Curro Corrales reivindican el modelo de ciudad de Rivas

Cuatro personas forman parte de una mesa redonda frente a un público al aire libre, hablando bajo un cartel que reza «POLÍTICA en la CALLE». Entre ellas se encuentran Vanessa Millán y Pedro del Cura, que debaten sobre el modelo de ciudad de Rivas con árboles y una valla al fondo.

La vivienda, la movilidad, el futuro político de Rivas y el modelo de ciudad centraron el primer encuentro de «Política en la calle», una nueva iniciativa impulsada por Zarabanda para fomentar el debate presencial y alejado de la crispación de las redes sociales. El acto reunió en el Parque Lineal a Pedro del Cura, Vanessa Millán y Curro Corrales.

«Queremos encontrarnos y vernos, que parece que se debate mejor», señaló el director de Zarabanda y moderador del encuentro, Víctor Reloba, durante la presentación de una iniciativa que busca trasladar la conversación política al espacio público y favorecer un diálogo más cercano entre vecinos y representantes políticos.

Un grupo de personas está sentado al aire libre en Rivas, frente a un panel de ponentes —Pedro del Cura y Vanessa Millán— situado delante de un gran cartel en el que se lee «Política en la calle». Al fondo se ven árboles y coches aparcados.
Un hombre que sostiene un micrófono habla mientras gesticula con las manos; una mujer está sentada a su lado con expresión impasible. Ambos se encuentran frente a un cartel de fondo colorido en el evento «Política en la Calle», debatiendo sobre el modelo de ciudad de Rivas.
Pedro del Cura está sentado al aire libre junto a otras personas, con su pelo corto y oscuro y una camisa azul claro abotonada, con las gafas en el bolsillo. El fondo desenfocado muestra vegetación y una barandilla azul, lo que evoca el espíritu de la obra de Rivas «Política en la Calle».
Un hombre vestido con una camisa azul claro abotonada está sentado al aire libre, con la mirada ligeramente desviada hacia un lado, encarnando el espíritu de «Política en la Calle». Tiene el pelo corto y oscuro con algunas canas y lleva un bolígrafo en el bolsillo de la camisa; junto a él se ven otros bolígrafos parcialmente.
Una persona con el pelo corto, gafas y barba clara sostiene un micrófono mientras habla al aire libre en el evento «Política en la Calle» en Rivas. Lleva una camiseta blanca y un reloj de pulsera negro; detrás de ella se ve vegetación borrosa y una valla o barandilla azul.
Un hombre con una camisa azul claro y una mujer con un top sin mangas estampado se sonríen y se miran a los ojos al aire libre, encarnando el espíritu de «Política en la Calle», con el «modelo de ciudad» de Rivas reflejado en la valla difuminada y el follaje que hay detrás de ellos.

¿Existe una fórmula del éxito de Rivas?

La primera cuestión planteada a los participantes fue qué elementos explican la singularidad de Rivas y si existe una fórmula que permita entender su evolución durante las últimas décadas.

Pedro del Cura defendió que una de las claves está en mantener el contacto directo con la ciudadanía. El exalcalde destacó la importancia de «salir a la calle» y reivindicó la rendición de cuentas que Izquierda Unida – Más Madrid – VQ realiza periódicamente.

También recordó que Rivas es el municipio de la Comunidad de Madrid con más años de gobierno de izquierdas y sin casos de corrupción.

Vanessa Millán abordó la cuestión desde una perspectiva personal. La exconcejala aseguró que su etapa en el Ayuntamiento fue una de las experiencias más importantes de su vida y definió a Rivas como una ciudad construida sobre la defensa de los servicios públicos.

Un grupo de personas está sentado al aire libre frente a un panel de tres ponentes, entre los que se encuentran Vanessa Millán y Pedro del Cura, delante de un gran cartel en el que se lee «Política en la Calle». Los árboles y la vegetación enmarcan el debate sobre el modelo de ciudad de Rivas.
Cuatro personas forman parte de una mesa redonda frente a un público al aire libre, hablando bajo un cartel que reza «POLÍTICA en la CALLE». Entre ellas se encuentran Vanessa Millán y Pedro del Cura, que debaten sobre el modelo de ciudad de Rivas con árboles y una valla al fondo.
Un hombre con una camisa azul claro y una mujer con un vestido sin mangas están sentados uno al lado del otro, cada uno con un micrófono en la mano, frente a un cartel de «Política en la Calle», debatiendo sobre el modelo de ciudad de Rivas.
Tres personas están sentadas en sillas al aire libre, conversando. La mujer del centro sostiene un micrófono —probablemente durante el evento «Política en la Calle»—, mientras Pedro del Cura y otro hombre escuchan con atención. Detrás de ellos se ve parcialmente un cartel con letras rojas grandes.
Tres personas están sentadas al aire libre en la ciudad de Rivas. El hombre del centro, posiblemente Pedro del Cura, habla por un micrófono durante el programa «Política en la Calle», mientras los demás escuchan y revisan unos papeles rodeados de vegetación y con un cartel parcialmente visible.
Una persona con el pelo corto, gafas y bigote sostiene un micrófono y habla al aire libre en el evento «Política en la Calle». Viste una camisa azul con rayas verticales de varios colores y se encuentra de pie entre la vegetación en Rivas, posiblemente en Pedro del Cura.

También advirtió de que los casos de corrupción conocidos en los últimos meses contribuyen a aumentar la desafección política.

Por su parte, Curro Corrales puso el foco en la importancia del periodismo local y en la necesidad de seguir innovando políticamente. Corrales rechazó la tradicional definición de Rivas como una «aldea gala».

«Rivas es un orgullo y un patrimonio de la izquierda, pero la idea de aldea gala tiene un reverso de cierta resignación, como si todo estuviera perdido. Me gusta pensar en Rivas como una semilla, no como un reducto», afirmó.

Corrales vinculó además el éxito de la ciudad a una cultura comunitaria forjada en las movilizaciones vecinales que marcaron sus primeras décadas, desde los cortes de carretera hasta la defensa de la escuela pública.

Vivienda, sanidad y educación, entre las principales preocupaciones

La conversación abordó posteriormente los principales problemas que refleja la reciente encuesta de valoración de servicios públicos realizada por Zarabanda.

Pedro del Cura recordó que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. «Rivas no es una ciudad ajena a lo que pasa fuera», señaló.

Junto a la vivienda, mencionó también la educación y la sanidad como asuntos que generan inquietud entre los vecinos.

El exalcalde aprovechó para reivindicar la mejora del transporte público y la necesidad de que las obras de ampliación de la A-3 incorporen un carril bus-VAO. A su juicio, esta medida será especialmente necesaria teniendo en cuenta los desarrollos urbanísticos previstos en el sureste de Madrid, donde se proyectan alrededor de 150.000 nuevas viviendas.

Una mujer con un vestido estampado sostiene un micrófono y sonríe mientras está sentada junto a Pedro del Cura, que lleva gafas y una camisa a rayas, durante el evento «Política en la Calle», celebrado al aire libre. Detrás de ellos se ve un colorido telón de fondo gráfico.
Dos personas, posiblemente Pedro del Cura y Vanessa Millán, están sentadas al aire libre en una mesa con aparatos electrónicos y un ordenador portátil, haciendo un gesto de aprobación con el pulgar. Al fondo se ve césped, árboles y gente en los bancos, lo que refleja el modelo de ciudad de Rivas.
Cuatro personas forman un grupo al aire libre frente a un cartel en el que se lee «Política en la Calle». Pedro del Cura sostiene un micrófono mientras los demás escuchan y debaten sobre el modelo de ciudad de Rivas. En primer plano se ve al público.
Cuatro personas están sentadas en taburetes frente a un cartel que dice «POLÍTICA en la CALLE» en Rivas. Una de ellas sostiene un micrófono y unos papeles, mientras las demás escuchan y debaten sobre el modelo de ciudad. Sobre la mesa que tienen delante hay botellas de agua y un ventilador.

Vanessa Millán coincidió en señalar la movilidad y la vivienda como retos prioritarios para la ciudad.

En la misma línea, Curro Corrales alertó sobre las dificultades que atraviesan muchas familias cuyos contratos de alquiler firmados durante la pandemia están llegando a su fin. «Se tiene una sensación de vivir en una mudanza permanente y de no saber hacia dónde ir», afirmó.

Finalmente, el director de Zarabanda -Victor Reloba- clausuró este primer evento de «Política en la calle» agradeciendo su asistencia a «todas las personas que habéis venido hoy, porque dedicar una tarde a escuchar, debatir y pensar colectivamente sobre nuestra ciudad es, en sí mismo, un acto de compromiso cívico». Recordó que va a haber más actos organizados por Zarabanda próximamente y que son las personas que se han suscrito a Zarabanda las que han hecho posible este nuevo formato.

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