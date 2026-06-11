Política en la Calle: Pedro del Cura, Vanessa Millán y Curro Corrales reivindican el modelo de ciudad de Rivas

Zarabanda estrena el primer encuentro de «Política en la calle» ensalzando el diálogo

La vivienda, la movilidad, el futuro político de Rivas y el modelo de ciudad centraron el primer encuentro de «Política en la calle», una nueva iniciativa impulsada por Zarabanda para fomentar el debate presencial y alejado de la crispación de las redes sociales. El acto reunió en el Parque Lineal a Pedro del Cura, Vanessa Millán y Curro Corrales.

«Queremos encontrarnos y vernos, que parece que se debate mejor», señaló el director de Zarabanda y moderador del encuentro, Víctor Reloba, durante la presentación de una iniciativa que busca trasladar la conversación política al espacio público y favorecer un diálogo más cercano entre vecinos y representantes políticos.

¿Existe una fórmula del éxito de Rivas?

La primera cuestión planteada a los participantes fue qué elementos explican la singularidad de Rivas y si existe una fórmula que permita entender su evolución durante las últimas décadas.

Pedro del Cura defendió que una de las claves está en mantener el contacto directo con la ciudadanía. El exalcalde destacó la importancia de «salir a la calle» y reivindicó la rendición de cuentas que Izquierda Unida – Más Madrid – VQ realiza periódicamente.

También recordó que Rivas es el municipio de la Comunidad de Madrid con más años de gobierno de izquierdas y sin casos de corrupción.

Vanessa Millán abordó la cuestión desde una perspectiva personal. La exconcejala aseguró que su etapa en el Ayuntamiento fue una de las experiencias más importantes de su vida y definió a Rivas como una ciudad construida sobre la defensa de los servicios públicos.

También advirtió de que los casos de corrupción conocidos en los últimos meses contribuyen a aumentar la desafección política.

Por su parte, Curro Corrales puso el foco en la importancia del periodismo local y en la necesidad de seguir innovando políticamente. Corrales rechazó la tradicional definición de Rivas como una «aldea gala».

«Rivas es un orgullo y un patrimonio de la izquierda, pero la idea de aldea gala tiene un reverso de cierta resignación, como si todo estuviera perdido. Me gusta pensar en Rivas como una semilla, no como un reducto», afirmó.

Corrales vinculó además el éxito de la ciudad a una cultura comunitaria forjada en las movilizaciones vecinales que marcaron sus primeras décadas, desde los cortes de carretera hasta la defensa de la escuela pública.

Vivienda, sanidad y educación, entre las principales preocupaciones

La conversación abordó posteriormente los principales problemas que refleja la reciente encuesta de valoración de servicios públicos realizada por Zarabanda.

Pedro del Cura recordó que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. «Rivas no es una ciudad ajena a lo que pasa fuera», señaló.

Junto a la vivienda, mencionó también la educación y la sanidad como asuntos que generan inquietud entre los vecinos.

El exalcalde aprovechó para reivindicar la mejora del transporte público y la necesidad de que las obras de ampliación de la A-3 incorporen un carril bus-VAO. A su juicio, esta medida será especialmente necesaria teniendo en cuenta los desarrollos urbanísticos previstos en el sureste de Madrid, donde se proyectan alrededor de 150.000 nuevas viviendas.

Vanessa Millán coincidió en señalar la movilidad y la vivienda como retos prioritarios para la ciudad.

En la misma línea, Curro Corrales alertó sobre las dificultades que atraviesan muchas familias cuyos contratos de alquiler firmados durante la pandemia están llegando a su fin. «Se tiene una sensación de vivir en una mudanza permanente y de no saber hacia dónde ir», afirmó.

Finalmente, el director de Zarabanda -Victor Reloba- clausuró este primer evento de «Política en la calle» agradeciendo su asistencia a «todas las personas que habéis venido hoy, porque dedicar una tarde a escuchar, debatir y pensar colectivamente sobre nuestra ciudad es, en sí mismo, un acto de compromiso cívico». Recordó que va a haber más actos organizados por Zarabanda próximamente y que son las personas que se han suscrito a Zarabanda las que han hecho posible este nuevo formato.