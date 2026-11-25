Podemos Rivas exige retirar las instrucciones de neutralidad

Sostiene que la orden de la Viceconsejería «amordaza» al profesorado y recorta la libertad de cátedra, la de expresión y el derecho de huelga

Podemos Rivas ha exigido la retirada inmediata de las instrucciones de neutralidad de la Viceconsejería de Educación y sostiene que la orden, presentada como interna, recorta la libertad de cátedra y de expresión del profesorado y su derecho de huelga.

La formación local ha hecho pública una nota en la que acusa al Gobierno regional de usar «una orden supuestamente interna para amordazar a los docentes». Llega en plena huelga educativa, con el conflicto enquistado tras seis semanas de paros y con acciones penales y recursos judiciales cruzados.

Neutralidad no es silencio

El partido admite el punto de partida: «la neutralidad institucional de los centros públicos es un mandato constitucional indiscutible para evitar el adoctrinamiento». Lo que discute es el alcance. A su juicio, el Ejecutivo autonómico «está confundiendo deliberadamente esa neutralidad con una obligación general de silencio político, ideológico o sindical para el profesorado».

«La Comunidad de Madrid no puede utilizar una simple instrucción organizativa para aprobar por la puerta de atrás recortes a derechos constitucionales», sostiene la nota, que añade que la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el derecho de huelga «solo pueden regularse por ley, nunca mediante una orden de un viceconsejero que actúa como censura previa».

Huelga, cátedra y símbolos

Podemos Rivas apoya sus críticas en jurisprudencia constitucional y enumera cuatro frentes. El primero es la criminalización de las huelgas: recuerda que el Tribunal Constitucional, en la STC 12/2018, avaló que los docentes expliquen a alumnos y familias los motivos de una convocatoria, y considera ilegal vetar esas explicaciones o prohibir de forma genérica los comentarios entre compañeros.

El segundo es la libertad de cátedra: defiende que no se puede impedir el debate sobre temas sociales ni el uso de materiales reivindicativos cuando tienen finalidad pedagógica y respetan el pluralismo. El tercero son los derechos sindicales: reclama el derecho del profesorado a recibir información sindical y a portar símbolos personales como chapas o lazos, siempre que no se usen para presionar al alumnado.

El cuarto es el formulario de incidencias anexo a las instrucciones, que el partido califica de «especialmente grave»: a su juicio permite reportar a la Inspección Educativa conductas que ni siquiera están prohibidas en el texto, lo que abre la puerta a expedientes sancionadores «arbitrarios y sin cobertura legal».

Una orden interna con efectos normativos

La nota rebate también el blindaje del documento como texto «estrictamente interno». Sus efectos, argumenta, «trascienden a toda la comunidad educativa —afectando directamente a docentes, alumnado y familias—, lo que lo convierte en una disposición de carácter normativo dictada sin competencia y saltándose el procedimiento legal».

El documento de la Viceconsejería no está publicado en la web de la Consejería de Educación; esta redacción no ha podido consultarlo y recoge la descripción que hace de él la formación. El conflicto educativo viene de antes: Ayuso ya arremetió contra el profesorado en huelga en noviembre.

Podemos cierra su nota con una exigencia: «Defender la educación pública también es defender la libertad de quienes enseñan en ella». Y añade: «No debemos permitir que la Consejería de Educación convierta los institutos y colegios madrileños en espacios bajo sospecha ni que persiga al profesorado por ejercer sus derechos constitucionales».

Podemos Rivas ha exigido la retirada inmediata de las instrucciones de neutralidad de la Viceconsejería de Educación y sostiene que la orden, presentada como interna, recorta la libertad de cátedra y de expresión del profesorado y su derecho de huelga.