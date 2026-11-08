Ayuso arremete contra los docentes en huelga mientras el conflicto educativo en Madrid se enquista

La presidenta regional descalifica las protestas y culpa a los docentes del «perjuicio académico», mientras la Consejería se enroca en no negociar tras un mes de paros.

La tensión en el sistema educativo de la Comunidad de Madrid se intensifica tras cumplir un mes de paros en los centros escolares, a los que se ha sumado la huelga indefinida de las seis universidades públicas madrileñas. La protesta en la enseñanza ha escalado desde las aulas hasta acciones directas en las sedes institucionales, dejando al descubierto una brecha cada vez mayor entre el Ejecutivo autonómico y el colectivo docente.

El señalamiento al profesorado y la acusación por la PAU

Durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha situado el foco en la pérdida de horas lectivas para arremeter contra la huelga. «Los más perjudicados son los alumnos de la PAU. Con sus huelgas dejan en desventaja a los madrileños con el resto de los españoles», ha expresado la presidenta regional, reprochando duramente el impacto de las movilizaciones en los estudiantes de Bachillerato.

En su intervención parlamentaria, la jefa del Ejecutivo autonómico volvió a desacreditar las exigencias del sector asegurando que los paros carecen de justificación tras haber obtenido «los mejores resultados PISA» y aumentar la financiación universitaria. Horas después, Díaz Ayuso endureció su discurso en redes sociales al tildar las protestas de «vandalismo» y despojar de legitimidad a los manifestantes: «No son “docentes”. Son correas de transmisión del Gobierno».

Encierros docentes y respuesta crispada de la Consejería

Paralelamente al debate en la Cámara de Vallecas, la tensión se trasladó a las dependencias de la Dirección General de la Consejería de Educación, en la calle Santa Hortensia. Un grupo de manifestantes irrumpió en el edificio para exigir una vía de diálogo directa con la consejera Mercedes Zarzalejo. «El profesorado sigue exigiendo respuestas, negociación real y soluciones a las reivindicaciones», han señalado los docentes tras encerrarse en la sede y registrar una solicitud de reunión urgente.

El encierro se prolongó hasta el mediodía y derivó en una marcha hacia la calle Alcalá y la comisaría de Leganitos tras registrarse un detenido durante la jornada. La respuesta de la administración regional fue inmediata y contundente: desde la Consejería de Educación han calificado estas acciones de protesta como «delincuencia y prácticas mafiosas«, descartando cualquier acercamiento con el comité de huelga.

Enroque institucional y ruptura en la Mesa Sectorial

El conflicto mantiene completamente paralizados los canales formales de negociación. Mientras el Gobierno autonómico rechaza abrir una nueva vía de diálogo fuera del marco institucional, sindicatos como CCOO y CSIF ya han anunciado que dejarán de participar en la Mesa Sectorial hasta que el Ejecutivo acepte abordar de forma efectiva sus reivindicaciones.

Con los centros educativos y los campus universitarios en pie de guerra, la crisis en la enseñanza madrileña se adentra en un escenario de bloqueo total, marcado por la postura inflexible del Gobierno regional y la determinación del profesorado en mantener las movilizaciones.