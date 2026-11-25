La CNSE pide lengua de signos en el debate a cuatro del 26-N

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha reclamado a las televisiones que emitan el debate a cuatro del 26 de noviembre con interpretación en lengua de signos y subtitulado, después de que casi todas las cadenas renunciaran a la señal accesible que les ofreció la Academia de Televisión en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

La CNSE pide a las cadenas que el debate a cuatro del 26-N se emita con lengua de signos y subtitulado en sus canales de TDT, y no solo en las plataformas digitales, tras el escaso uso de la señal accesible en el debate del 19-N. La Academia de Televisión ofrece esa señal de forma gratuita desde el primer cara a cara.

Para el debate del 19 de noviembre, la Academia de Televisión puso a disposición de los operadores dos señales: una general y otra accesible, con interpretación en lengua de signos española a cargo de profesionales de la Fundación CNSE y subtitulado. Según la entidad, «la casi totalidad de las televisiones» que retransmitieron el encuentro emitieron la señal general «sin incorporar estos recursos de accesibilidad».

«Un paso más»

«Agradecemos el esfuerzo de la Academia de la Televisión por facilitar gratuitamente una señal accesible y de calidad a los operadores audiovisuales», ha manifestado el presidente de la CNSE, Roberto Suarez, para quien es necesario «dar un paso más para que estos recursos lleguen de manera efectiva a las pantallas de todos los hogares».

La confederación hace hincapié en que la señal accesible no cuesta dinero a las cadenas: «Se ofrece gratuitamente, lo que permite a los operadores audiovisuales contar con interpretación y subtitulado sin necesidad de contratar servicios adicionales», ha añadido Suárez.

El debate a cuatro del 26-N

Con la vista puesta en el debate a cuatro previsto para el 26 de noviembre, la CNSE ha iniciado contactos con televisiones y formaciones políticas para que la interpretación y el subtitulado lleguen al mayor número posible de emisiones. La petición concreta es que las cadenas incorporen esa señal a su canal principal o a alguno de sus canales secundarios de TDT, y no que la reserven a las plataformas digitales.

Información electoral y televisión convencional

La entidad recuerda que los debates electorales son «acontecimientos de especial relevancia pública» que permiten a la ciudadanía conocer las propuestas de los partidos y ejercer su derecho al voto «de manera libre e informada», y subraya que existe un marco normativo que obliga a seguir avanzando hacia una televisión accesible.

«El acceso de las personas sordas a la información electoral no debe depender de disponer de conexión a internet, de dispositivos adicionales o de plataformas digitales, sino que debe garantizarse también a través de la televisión convencional», ha concluido Suárez.

La CNSE es una organización sin ánimo de lucro creada en 1936 que atiende los intereses de las personas sordas y con discapacidad auditiva y de sus familias. Está integrada por 18 federaciones y más de un centenar de asociaciones provinciales y locales de todo el Estado.

La CNSE pide a las cadenas que el debate a cuatro del 26-N se emita con lengua de signos y subtitulado en sus canales de TDT, y no solo en las plataformas digitales, tras el escaso uso de la señal accesible en el debate del 19-N. La Academia de Televisión ofrece esa señal de forma gratuita desde el primer cara a cara.