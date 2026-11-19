Choque total en la educación madrileña: acciones penales, recursos judiciales y una gran manifestación tras seis semanas de huelga docente

El conflicto educativo en la Comunidad de Madrid escala sin tregua con la negativa de la consejera Mercedes Zarzalejo a negociar, nuevas convocatorias de protesta en las calles y un cruce de denuncias entre el Ejecutivo regional y los sindicatos.

La crisis en la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid ha entrado en una fase de máxima tensión. Lejos de abrirse una vía de entendimiento tras superar el mes de paros indefinidos iniciados el pasado 14 de octubre, el enfrentamiento entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la comunidad educativa se ha recrudecido con amenazas judiciales, movilizaciones inminentes y un bloqueo institucional absoluto para atender la reclamación de una enseñanza digna.

Próximas citas en la calle: ultimátum y manifestación el 20 de noviembre

La protesta docente trasciende las aulas para tomar el espacio público con dos fechas marcadas en rojo en el calendario. La cita principal tendrá lugar el próximo 20 de noviembre a las 17:00 horas, cuando una gran manifestación unitaria recorrerá el trayecto entre la Consejería de Educación y Plaza de España bajo el lema «Defendemos la pública, defendemos el futuro», una convocatoria respaldada por organizaciones como CCOO, UGT, CGT, CNT, STEM y CONFAPA, entre otros colectivos.

Antes de esa gran marcha, el profesorado lanzará un nuevo ultimátum directo a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, emplazándola este miércoles a las 12:30 horas en la Universidad Complutense.

Denuncias penales frente a recursos por derechos fundamentales

El pulso entre ambas partes se ha trasladado directamente a los juzgados. Por un lado, Mercedes Zarzalejo descartó este lunes cualquier posibilidad de sentarse a negociar con el Comité de Huelga Mixto y anunció la presentación de acciones penales ante el juzgado de instrucción de guardia de Plaza de Castilla por un supuesto delito de «acoso» hacia su persona. Asimismo, la responsable autonómica exigió contundencia a la Delegación del Gobierno al señalar que la Policía ha levantado 45 actas contra docentes para investigar posibles episodios de violencia durante concentraciones no autorizadas.

Por otro lado, las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CGT y CNT, con el apoyo unánime del comité, registraron el pasado 10 de noviembre un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. El escrito impugna tanto la carta remitida por Zarzalejo el 23 de octubre como las comunicaciones enviadas el 3 de noviembre por las cinco Direcciones de Área Territorial, al considerar que buscan enfriar la movilización y vulneran tanto la libertad sindical como el derecho fundamental de huelga.

Servicios mínimos en Bachillerato y censura en los centros

El desgaste físico, psicológico y económico de los trabajadores de la enseñanza se ve agravado por las trabas administrativas denunciadas durante estas seis semanas de conflicto. La semana pasada, la Consejería anunció una ampliación de los servicios mínimos, poniendo especial énfasis en segundo de Bachillerato bajo el argumento de garantizar el derecho a la educación y evitar perjuicios académicos al alumnado que prepara la PAU. Sin embargo, el Comité de Huelga interpreta esta medida como un intento de mantener prácticamente intacta la actividad lectiva y desactivar la protesta por la vía administrativa.

A esta situación se suma la denuncia sindical de una supuesta campaña de censura en los centros educativos para silenciar el apoyo a los paros. Según los representantes del profesorado, la Inspección Educativa está remitiendo órdenes para retirar carteles informativos y pancartas, llegando incluso a efectuar llamadas telefónicas para impedir que los docentes acudan a sus puestos de trabajo vistiendo las características camisetas verdes.