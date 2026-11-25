OPINIÓN

Los que protestan, los que están al otro lado

Artículo de opinión de Carlos Rodríguez sobre la responsabilidad del gobierno autonómico de Ayuso en diversos conflictos

Hace unos días, hablando de los problemas con las obras del Mercedes Vera, del profesorado o del taxi en Madrid, alguien me dijo: «Parece que te gusta estar siempre a la gresca con Ayuso por todo». Y pensé que quizá no había entendido que cuando hay una protesta, siempre hay dos lados.

A un lado están las familias que reclaman un colegio terminado. Al otro, el PP de Rivas como culpable. A un lado los taxistas que defendían su trabajo. Al otro, Ayuso, que se plegaba a los intereses de sus amigos del VTC.

A un lado están los profesores que defienden la educación para nuestras hijas e hijos y los sanitarios que denuncian el deterioro del sistema. Al otro, los que insultan en sede parlamentaria o trocean la sanidad para venderla a Quirón.

A un lado están las vecinas y vecinos de Rivas que salen a la calle. Al otro, los que hacen campaña como si de una fiesta se tratase, cuando deberían disculparse por su incapacidad para solucionar los problemas de las y los ripenses.

Por un lado Ayuso negándose a recuperar las viviendas públicas vendidas por cuatro duros mientras compra un ático de lujo metiendo la mano en la caja. Por el otro, las que son desahuciadas.

Por eso los que protestan están en colegios, en hospitales, en las calles o en los centros de trabajo, mientras que al otro lado se encuentra el PP y la derecha.

Y en lugar de dar la cara, el PP de Rivas y Ayuso solo se dedican a imponer su relato y atacar al mensajero. Que si «los de la pancarta y el megáfono», «macarras», «activistas violentos», o que si ejercen «prácticas mafiosas». A un lado piden soluciones, al otro, responden con insultos.

A un lado están quienes sufren las consecuencias de su política y al otro, los que se benefician de ella.

El PP de Rivas y Ayuso pueden seguir señalando e intentando deshumanizar a quienes les exigen responsabilidades. Pero no es gratis. Cada protesta que desprecian, cada problema que se niegan a resolver y cada ripense al que dan la espalda deja una cuenta pendiente en las urnas.