Podemos presenta en Rivas el libro «Esto no es una guerra»

Las autoras Isa Serra e Irene Zugasti participarán en un acto el 20 de marzo en el García Lorca.

Podemos Rivas organizará el próximo 20 de marzo la presentación del libro “Esto no es una guerra”, escrito por Isa Serra e Irene Zugasti. El encuentro tendrá lugar a las 18:30 horas en la Sala Marcos Ana del Centro Cultural Federico García Lorca, en Rivas-Vaciamadrid, y contará también con la participación de la periodista Olga Rodríguez y la activista palestina Mai Al Bayoumi.

El acto servirá para presentar este ensayo, que lleva por subtítulo “Feminismo insumiso frente al rearme y al genocidio” y que aborda el papel del feminismo ante el aumento del gasto militar y los conflictos internacionales desde una perspectiva política y social.

Un ensayo sobre feminismo y militarización

El libro “Esto no es una guerra” plantea una reflexión sobre el contexto internacional actual y sobre cómo influyen en él las dinámicas de poder global. Según el planteamiento de la obra, el feminismo puede desempeñar un papel activo frente a lo que describe como un escenario marcado por tensiones geopolíticas, militarización y conflictos armados.

En el texto, las autoras analizan la relación entre los movimientos feministas y las políticas de defensa o seguridad que se están impulsando en diferentes países y organismos internacionales. El ensayo propone situar a las mujeres como protagonistas en las movilizaciones contra el rearme y en la denuncia de situaciones que las autoras califican como genocidio en distintos conflictos.

Un acto con participación de periodistas y activistas

Además de las autoras, el evento contará con la intervención de Olga Rodríguez, periodista especializada en información internacional, y de Mai Al Bayoumi, activista palestina.

La presentación forma parte de las actividades públicas que organiza Podemos Rivas en el municipio. El encuentro está previsto en la Sala Marcos Ana del Centro Cultural Federico García Lorca, situada en la Plaza de la Constitución.

El acto está anunciado para el viernes 20 de marzo a las 18:30 horas y servirá para debatir sobre las ideas del libro y el contexto internacional que analiza la publicación.