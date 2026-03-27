Plan de asfaltado: 2 millones de euros para mejorar las calles

Se arreglarán 117.000 m² financiados por el PIR.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha diseñado un plan de reparación de firmes y asfaltado de viales que transformará el estado de las calzadas en numerosos puntos del municipio. Con una inversión total que asciende a 2 millones de euros, la actuación busca subsanar el deterioro de viales principales y residenciales. Esta inversión estará financiada por el Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026.

Dos fases simultáneas para agilizar los trabajos

El plan de obra se ha organizado técnicamente en dos fases que se iniciarán de forma paralela para optimizar los tiempos. Mientras que la Fase 1 tendrá una duración prevista de 3 meses al ser la más extensa, la Fase 2 se completará en apenas 1 mes.

Entre las calles que verán renovado su pavimento destacan arterias clave como la calle Fundición, que por su gran superficie (más de 30.000 m²) representa el grueso de la primera fase, junto a viales como Río Jarama, Paseo de la Chopera, Avenida de los Almendros, Marie Curie y Thomas Edison, entre otras. Por su parte, la segunda fase se centrará en la Avenida Cerro del Telégrafo, la Avenida Pilar Miró y la calle Campillo San Isidro.

Calle / Ubicación Superficie (m²) RÍO JARAMA 1.833,958 PASEO DE LA CHOPERA 5.287,625 NIBELUNGOS 2.648,325 AVDA ALMENDROS 2.958,917 FUNDICIÓN 30.477,597 MARIANO FORTUNY 2.141,849 ELECTRODO 3.907,382 JOVELLANOS 4.642,206 MIGUEL GILA 3.390,107 AURELIO ÁLVAREZ 7.746,524 ROTONDA MARIE CURIE-AURELIO ÁLVAREZ 1.861,273 MARIE CURIE 8.889,799 JUAN DE LA CIERVA 9.015,446 THOMAS EDISON 3.705,786 CISNE 4.409,34 LAGO ENOL 2.076,834 AVDA CERRO DEL TELÉGRAFO 6.574,895 ROTONDA PILAR MIRÓ-AVDA CERRO DEL TELÉGRAFO 2.264,565 AVDA PILAR MIRÓ 4.803,422 CISNE 4.188,49 CAMPILLO DE SAN ISIDRO 4.927,754

La extensión del plan es ligeramente inferior que la prevista en el momento de definir el plan de asfaltado.

¿En qué consistirán las obras?

En la mayoría de los tramos, el trabajo consistirá en un fresado de 5 cm de la superficie actual para luego reponer una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente del mismo espesor. Donde el firme presente daños estructurales más graves, se realizará un saneo profundo reforzando la base con hormigón.

Además del asfalto, el proyecto incluye:

Puesta a cota de alcantarillas: Las tapas de pozos y rejillas se nivelarán con el nuevo pavimento para evitar baches.

Renovación total de la pintura: Se repintarán marcas viales, pasos de peatones y plazas de aparcamiento.

Mejoras en el carril bici: Se instalará pintura roja antideslizante en las intersecciones para mejorar la visibilidad de los ciclistas y se repondrán los separadores y bolardos que deban retirarse durante las obras.

Afectaciones al tráfico y garantía

Dada la importancia de las calles afectadas, el proyecto contempla cortes de tráfico totales o parciales mientras trabaje la maquinaria. Los servicios de movilidad del Ayuntamiento coordinarán recorridos alternativos que se irán habilitando según se liberen los tramos.

Una vez finalizadas las obras, la empresa adjudicataria deberá ofrecer un plazo de garantía de un año, asegurando que cualquier deficiencia posterior sea reparada sin coste adicional para el municipio. El proyecto, redactado en noviembre de 2025, asegura su viabilidad al actuar exclusivamente sobre suelo público municipal