PEDRO PASTOR: raíces, canciones y un viaje que empieza en casa, en #Rivas

En Zarabanda TV conversamos con Pedro Pastor sobre su nuevo disco «10 años Locos Descalzos», un trabajo muy especial para el artista ripense que reúne colaboraciones de grandes voces como Silvio Rodríguez, Chico César o Rozalén entre tantos.

El cantante nos habla del proceso creativo del álbum, de su evolución artística y del vínculo con su público a lo largo de estos años. Y si, de su casa también, de Rivas.

Además, el sábado 14 de marzo inicia su nueva gira en el Auditorio Pilar Bardem a las 21:00. Un tour que recorrerá por toda España y que terminará cruzando el Atlántico para llevar su música a Latinoamérica, donde su proyecto es recibido con enorme cariño.