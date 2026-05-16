Osos de Rivas te invita a descubrir el fútbol americano desde dentro

El club abrirá sus puertas los días 18, 20 y 22 de mayo

El club de fútbol americano Osos de Rivas ha anunciado una nueva edición de su Spring Camp para este año. Se trata de un campamento abierto a todos aquellos que quieran descubrir qué hay detrás de este deporte e incluso formar parte del equipo de cara a la temporada que viene. El evento se celebrará durante los días 18, 20 y 22 de mayo a partir de las 19:00 en el estadio de atletismo del Polideportivo Cerro del Telégrafo.

El campus está dirigido a mayores de 18 años, tengan o no experiencia previa en relación al fútbol americano. No se trata de una prueba, si no que desde el club señalan que el objetivo es que «cualquier persona con ganas de aprender» pueda vivir la «experiencia Osos». Además, la inscripción es totalmente gratuita.

El equipo de Osos de Rivas en un partido de liga / Osos de Rivas

Durante los tres días del evento, los entrenadores del club se encargarán de dirigir y acompañar a los participantes en entrenamientos diseñados para conocer los fundamentos del deporte. Desde Osos de Rivas explican que es también una oportunidad para acercarse a la forma de trabajar del equipo fuera y dentro del campo.

Aquellos que tengan curiosidad por saber de primera mano en qué consiste eso del fútbol americano pueden inscribirse en la web del club y rellenar el formulario para reservar su plaza.