Organizaciones antitabaco celebran que la ONU urja a España a “blindar” a los menores.

Piden “sin más dilación” la nueva ley, según el comunicado que suscriben ocho entidades.

La organización Nofumadores.org, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco, la Fundación Más que Ideas, el Institut Català d’Oncologia, la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y Action on Smoking and Health (ASH) celebraron este jueves que la ONU haya reclama medidas urgentes a España para “blindar” a los menores frente al tabaco y pidieron aprobar “sin más dilación” la nueva ley.

Así lo reivindicaron en un comunicado publicado después de que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU exija “más prevención, educación frente a las adicciones y una regulación más firme para proteger a niños y adolescentes”.

“La ONU ha emitido un mensaje claro y directo a España: es necesario reforzar de forma urgente la protección de los menores frente al tabaco y los nuevos productos de nicotina, mejorando la prevención del consumo entre esta población, la educación frente a las adicciones y la eficacia de la respuesta sanitaria ante estos productos”, abundaron, al tiempo que indicaron que este pronunciamiento “respalda” el informe impulsado por estas entidades a principios de año.

A su juicio, el dictamen “supone un punto de inflexión: el tabaquismo infantil deja de ser abordado únicamente como un reto sanitario y pasa a considerarse una vulneración directa de los derechos humanos” y advierte de que el tabaco “vulnera derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño”, como el interés superior del menor y su derecho al más alto nivel posible de salud.

“proteger a la infancia frente al tabaco no es solo una cuestión de salud pública, sino una obligación de derechos humanos que España debe tomarse en serio”, subrayaron las entidades impulsoras, convencidas de que el posicionamiento de la ONU “refuerza” la “presión” sobre España para “revisar y reforzar” sus políticas de prevención, protección de menores y regulación de la exposición al tabaco y a los nuevos productos de nicotina.

MEDIDAS MÁS FIRMES

Asimismo, a su entender, “apunta a la necesidad de medidas más firmes frente a la publicidad y promoción del tabaco y de los nuevos productos de nicotina, especialmente en los entornos digitales y entre la población menor de edad, una de las principales alertas recogidas en el informe presentado ante la ONU”.

“Este respaldo no es un hecho aislado, sino el resultado de un trabajo sostenido para situar el impacto del tabaco en la protección de la infancia dentro de la agenda internacional de derechos humanos”, destacaron las entidades promotoras.

Según su punto de vista, la recomendación de la ONU proporciona a las organizaciones sociales y sanitarias” una base legal y política más sólida” para “exigir responsabilidades” al Gobierno de España, que, a su entender, “tendrá que responder con mayor claridad ante las lagunas de sus políticas y avanzar hacia medidas concretas y una protección más robusta”.

En este contexto, demandaron que la “urgencia marcada por la ONU se traduzca sin más dilación” en medidas “concretas” por parte de las administraciones públicas, como la aprobación y puesta en marcha de la nueva ley antitabaco que el Gobierno tiene prevista y menos brechas regulatorias.

“España ya no puede limitarse a medidas parciales: es imprescindible reforzar con urgencia la prevención, proteger a la infancia frente al tabaco y a los nuevos productos con nicotina, cerrar las lagunas regulatorias que aún permiten su normalización y aprovechar la actualización de la ley del tabaco para alinear las políticas públicas con las recomendaciones internacionales”, resolvieron.