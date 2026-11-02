El Ateneo trae a Rivas ‘OMO’, un monólogo sobre el simio que quiso ser humano

José Pons escribe e interpreta la obra, que se representa el viernes 6 de noviembre a las 19.00 en el salón de actos del García Lorca con entrada libre

El Ateneo Republicano de Rivas ha programado para el viernes 6 de noviembre la representación de ‘OMO’, un monólogo escrito e interpretado por José Pons. La función será a las 19.00 en el salón de actos del Centro Cultural Federico García Lorca (plaza de la Constitución, 3) y la entrada es libre.

La obra arranca con el salto evolutivo que convierte a un simio en un ser semejante al humano, y a partir de ahí el público asiste a los intentos desesperados de ese animal por ser admitido entre los humanos. «Es una historia de amor, soledad, marginación en un mundo que parece vacío», resume el autor en la nota enviada por la entidad.

Pons no es un recién llegado al texto: lo publicó en 2015 dentro del volumen ‘El solar de las estatuas’ (Ediciones Irreverentes, colección Theater), un libro que reúne piezas teatrales del autor. La versión que llega a Rivas es un monólogo, con un solo intérprete en escena y sin más apoyo que la palabra.

La representación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Rivas, que cede el salón de actos del centro cultural para la función, según el cartel difundido por la entidad.

No es la primera vez que el Ateneo lleva teatro al municipio. En enero estrenó en Rivas ‘Mortaja’, una obra sobre los crímenes del franquismo, y en marzo del año pasado trajo al García Lorca ‘Las rapadas’, sobre las mujeres represaliadas por el bando sublevado.

La función se suma a la programación cultural que la entidad mantiene este otoño. En octubre trajo a Rivas al músico Lichis para presentar ‘Conversaciones con Lichis’, el libro de África Egido, y en junio hizo lo propio con el periodista Fernando Olmeda y su biografía de Gerda Taro. Entre medias ha programado charlas de análisis político, como la de Andrés Villena sobre élites y reivindicaciones, y actos de memoria.

La entidad, que renovó su junta directiva el 23 de octubre, enmarca la cita en su compromiso con «la promoción de la cultura y los valores republicanos», y en sus últimas convocatorias ha combinado la programación cultural con la actividad política: este mes ha reclamado unidad social y política frente a la extrema derecha.

Quien quiera ir solo tiene que presentarse en el salón de actos del García Lorca el viernes 6 a las 19.00. La información de la función y de la actividad del Ateneo está en su web (ateneorepublicanorivas.org) y en el correo ateneorepublicanorivas@gmail.com.