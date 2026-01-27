Estreno en Rivas de ‘Mortaja’, una obra de teatro que denuncia los crímenes del franquismo

El Ateneo Republicano vuelve a traer una obra de teatro con contenido de memoria democrática.

El próximo sábado 31 de enero, la compañía Teatro en Defensa de lo Viviente presenta en Rivas la obra ‘Mortaja’, escrita por Francisco Gómez-Porro, de la mano del Ateneo Republicano de Rivas. La representación comenzará a las 20:00 h en el salón de actos del centro cultural Federico García Lorca, ubicado en la Plaza de la Constitución, 3.

La pieza teatral narra la historia de miles de niños que fueron robados a sus padres legítimos por los vencedores del golpe de Estado contra la II República. Tanto en la guerra civil como en la sangrienta dictadura franquista, miles de niños fueron apartados de sus familias. ‘Mortaja’ es la historia de una revelación, a la vez que un recordatorio de las heridas que atraviesan nuestro presente.

El elenco de actrices estará formado en esta ocasión por Petra Díaz del Campo, M. Luisa Romero, Isabel Sánchez Picazo, Simona Mura, Alicia Castro y Rut Villafañe, que darán vida y voz a cada uno de los personajes.

Un nuevo éxito

‘Mortaja’ es la segunda pieza de una serie de obras donde se denuncian los crímenes del franquismo y los silencios y olvidos de la democracia. El pasado marzo ya se estrenó con éxito en el municipio ‘Las rapadas’, el primer texto de este ciclo dedicado a la memoria democrática.

Este enero, las y los espectadores podrán volver a emocionarse con el teatro comprometido de Francisco Gómez-Porro.

Ficha técnica

Autor y Director: Francisco Gómez-Porro.

Compañía: Teatro en Defensa de lo Viviente.

Intérpretes: Petra Díaz del Campo, M. Luisa Romero, Isabel Sánchez Picazo, Simona Mura, Alicia Castro y Rut Villafañe.

Luz y sonido: Jana Arenas Rayo y Kassandra Alesandra Vela Rojas.

Fotografía: Felipe Serrano. Género: Tragedia.