37 años para el cabecilla de la banda que robó en Rivas

La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Provincial de Madrid condena a un peligroso grupo que asaltaba viviendas.

La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 37 años de cárcel al cabecilla de una banda que asaltó viviendas de la región, entre ellas una de Rivas Vaciamadrid el 25 de diciembre de 2022, y que en febrero de 2023 retuvo, golpeó y torturó a una familia de Arroyomolinos.

La sentencia, dictada tras la conformidad de los siete acusados con el Ministerio Fiscal y declarada firme porque todas las partes renunciaron a recurrir, reparte penas muy distintas según la participación de cada uno. El principal condenado acumula 37 años; su lugarteniente, una mujer, 21; y los otros cinco, entre nueve y trece años, con la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

El primer golpe de la serie que describe la resolución fue el de Rivas. El 25 de diciembre de 2022, tres de los acusados accedieron a una vivienda tras violentar una ventana y se llevaron joyas, relojes, un abrigo de visón y 3.500 euros en efectivo. Los efectos sustraídos se tasaron en 5.400 euros.

El tribunal considera acreditada una «actividad delictiva planificada, con reparto de funciones y utilización de medios tecnológicos para controlar los movimientos de los moradores». Antes de cada asalto hacían vigilancias, colocaban dispositivos de grabación y geolocalización y comprobaban los horarios de salida de los residentes.

Con ese método repitieron el 21 de enero de 2023 en una vivienda de Arroyomolinos, donde forzaron una ventana y violentaron una caja fuerte: 42.000 euros y diversas joyas. El 2 de febrero entraron en otra casa de Villaviciosa de Odón y se llevaron 3.200 euros, relojes, anillos y otras joyas; ese mismo día intentaron acceder a otro inmueble y abandonaron al advertir a una persona dentro.

El episodio más grave llegó de madrugada, el 22 de febrero de 2023. Habían colocado un GPS en el coche de uno de sus objetivos y vigilaban su casa con cámaras instaladas en un vehículo aparcado enfrente. Lo siguieron por la R-5 hacia Arroyomolinos y le dieron el alto con un dispositivo luminoso policial. Tres bajaron con chalecos identificativos de las Fuerzas de Seguridad, exhibieron una placa y portaron objetos que parecían armas reglamentarias. Lo esposaron, le cubrieron los ojos con cinta americana y, durante el trayecto, lo golpearon en la cabeza con una pistola para que dijera dónde guardaba el dinero.

Lo trasladaron a una finca de Navalcarnero. Allí le dieron golpes con palos en el cuerpo, sobre todo en glúteos y muslos, y le colocaron pinzas de batería en los brazos para aplicarle descargas eléctricas. Las amenazas incluyeron hacer daño a su familia.

Mientras lo retenían, otros fueron a su casa gritando «¡Policía!», aún con las prendas y las placas. Dentro estaban su mujer y sus dos hijos, de 14 y cuatro años. Les dijeron que la mujer estaba detenida, registraron el despacho y se llevaron 2.700 euros y joyas. A ella la amenazaron con una pistola introducida en la boca, la metieron en el maletero y la llevaron a la finca, donde estaban su marido, ensangrentado y en el suelo. El matrimonio y los niños acabaron encerrados en un baño a oscuras, oyendo los golpes, hasta que los asaltantes los abandonaron en una calle de Moraleja de Enmedio.

El hombre tardó 21 días en curar sus contusiones. Su mujer sufrió un trastorno adaptativo y estrés postraumático moderado; la hija mayor, un cuadro de estrés agudo que necesitó seguimiento psicológico y le dejó secuelas.

En las penas pesan la reincidencia del cabecilla, con una condena firme anterior por robo con violencia en casa habitada, y la reparación anticipada de cinco acusados, que consignaron 130.000 euros antes del juicio. El máximo de cumplimiento efectivo queda en 20 años para los dos principales.

Todos han sido condenados además por grupo criminal. En los registros la Policía encontró material de apariencia policial, esposas, distintivos, placas y armas; en un domicilio, armas de fuego y accesorios de tenencia prohibida.

La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 37 años de cárcel al cabecilla de una banda que asaltó viviendas de la región, entre ellas una de Rivas Vaciamadrid el 25 de diciembre de 2022, y que en febrero de 2023 retuvo, golpeó y torturó a una familia de Arroyomolinos.