Linternas mágicas antes del cine, en el García Lorca

El centro cultural Federico García Lorca acoge desde el pasado martes 17 de noviembre la exposición ‘Precine’, un recorrido por los instrumentos ópticos que precedieron al cinematógrafo, con visitas guiadas y entrada libre hasta el 10 de diciembre en la sala Maruja Mallo.

La exposición llega a Rivas de la mano de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid, la plataforma que lleva exposiciones temporales a 78 municipios de la región, según la presentación municipal. La comisaria es Bárbara Mur Borrás, y el recorrido propone un viaje por los aparatos que hicieron posible la imagen en movimiento mucho antes de que existiera el cine tal y como lo conocemos.

Del megaletoscopio a la linterna mágica

Entre las piezas expuestas hay un megaletoscopio construido por Carlo Ponti en Italia en 1866, linternas mágicas, praxinoscopios, polioramas y teatros de sombras. Son objetos de época que servían tanto para proyectar imágenes como para crear la ilusión de movimiento, y que el público podrá ver de cerca en una sala preparada para la ocasión.

El término precine designa el conjunto de prácticas, tecnologías, inventos y dispositivos que, gracias a su evolución, sentaron las bases del cine moderno. La cronología abarca desde los primeros experimentos ópticos hasta la primera proyección del cinematógrafo de los hermanos Lumière, en 1895.

«El cine fue el resultado de varios siglos de descubrimientos científicos y avances tecnológicos en diversos campos, entre ellos la óptica, la fotografía y la animación», explican desde la Red Itiner. La exposición sostiene, además, que el precine no es solo un antecedente histórico: su influencia pervive en la cultura visual contemporánea y ayuda a entender las tecnologías actuales.

Horario y visitas guiadas

La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00, en la sala Maruja Mallo del centro cultural Federico García Lorca. Las visitas guiadas corren a cargo de guías voluntarios y voluntarias de la Red Itiner, que forman grupos según la demanda. Las personas interesadas pueden escribir a cultura@rivasciudad.es.

El García Lorca mantiene así su programación expositiva: este otoño ha acogido también las aulas abiertas de grabado y dibujo del natural, con trabajos de la Asociación de Grabadores Ripenses y de Prima Littera.

El centro cultural Federico García Lorca acoge desde el pasado martes 17 de noviembre la exposición ‘Precine’, un recorrido por los instrumentos ópticos que precedieron al cinematógrafo, con visitas guiadas y entrada libre hasta el 10 de diciembre en la sala Maruja Mallo.