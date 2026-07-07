Obras en la calle Junkal para conectar el carril bici con el barrio Oeste

La actuación arrancó ayer y permitirá ampliar la red ciclista con una inversión de 347.405 euros

Las obras de reordenación de la calle Junkal comenzaron ayer en Rivas-Vaciamadrid con el objetivo de prolongar el carril bici hasta el barrio Oeste. La actuación, que cuenta con una inversión de 347.405 euros, transformará esta vía para incorporar un carril bici bidireccional y mantener dos carriles de circulación por sentido para el tráfico rodado.

El proyecto afecta al tramo que une la avenida de José Hierro con la avenida de los Almendros y forma parte de la ampliación de la red ciclista municipal. Además de la nueva infraestructura para bicicletas, los trabajos incluirán la renovación del pavimento con el propósito de mejorar la seguridad vial.

Un nuevo enlace entre el centro y el barrio Oeste

La actuación permitirá conectar el barrio Oeste con el resto de la red ciclista de Rivas, ya que hasta ahora este recorrido carecía de infraestructura específica para bicicletas. Con ello se busca facilitar los desplazamientos entre distintos barrios y ofrecer una alternativa de movilidad más segura para quienes utilizan la bicicleta en sus trayectos cotidianos.

Esta obra da continuidad a la primera fase ejecutada durante el verano del año pasado en la avenida de José Hierro, donde ya se inició la conexión ciclista entre el barrio Centro y el barrio Oeste.

Diez semanas de obras y trabajos por fases

El plazo previsto de ejecución es de diez semanas y la intervención se desarrollará de forma escalonada para minimizar las afecciones al tráfico y al entorno. La primera fase comenzará en el entorno del cruce con la calle César Manrique, junto al Colegio LUYFE.

El Ayuntamiento ha programado estos trabajos durante el periodo de vacaciones escolares para evitar interferencias en la actividad diaria del centro educativo. En esta fase inicial se procederá principalmente a la demolición de la mediana en dirección a la calle de las Acacias.

Cambios provisionales en la circulación

Mientras duren estos primeros trabajos, será necesario ocupar los carriles situados junto a la mediana. La circulación se mantendrá habilitada en ambos sentidos utilizando los carriles exteriores de la calzada y también seguirá disponible el estacionamiento en ambos márgenes de la calle.

El Ayuntamiento irá informando sobre la evolución de estas obras y del resto de actuaciones incluidas en el Plan de Asfaltado 2026, del que forma parte esta intervención destinada a mejorar la movilidad ciclista y la conexión entre barrios de Rivas-Vaciamadrid.