Nuevo punto para recargar el abono transporte en el CERPA

El Ayuntamiento lleva tiempo pidiendo construir una oficina del CRTM en Rivas

El Consorcio Regional de Trasportes ha instalado un nuevo punto de renovación de abonos en el CERPA. Desde la semana pasada, los vecinos y vecinas de Rivas pueden adquirir sus billetes así como renovar el abono transporte de manera presencial en la nueva máquina expendedora.

Desde el Ayuntamiento señalan que el Centro de Educación y Recursos para Personas Adultas (CERPA) es el lugar más «idóneo» para instalar este servicio debido a la falta de de puntos de recarga en la zona. Hasta la semana pasada solo era posible conseguir un billete o recargar los viajes en las estaciones de Metro y en algunos comercios asociados, además de hacerlo online.

¿Una oficina del CRTM en Rivas?

El nuevo punto de renovación de abonos supone un paso hacia adelante en la lucha del Ayuntamiento por mejorar el transporte público en el municipio, pero no es la única batalla abierta. Desde el Gobierno municipal han querido recordar que llevan mucho tiempo pidiendo al CRTM que se habilite una oficina de gestión del Consorcio en Rivas.

La falta de una oficina de este tipo limita las posibilidades de los vecinos, que tienen que viajar a otros municipios para realizar trámites como la expedición de nuevas tarjetas o los duplicados por pérdida. Mientras que Rivas carece de su propia sede del CRTM, en otros municipios con menos población, como Coslada o Aranjuez, sí existen estas oficinas.

El servicio del nuevo punto de recarga está operativo durante el horario de apertura del CERPA: de lunes a viernes, de 8:30 a 21:30, y sábados y domingos, de 9:00 a 21:00. El horario de cierre se amplía a la medianoche hasta el próximo 10 de julio por el periódo de exámenes.