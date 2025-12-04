Nisrin Bousbaa conquista su tercer oro nacional

El Judo Club Rivas volvió a destacar a nivel nacional, clasificando a cinco de sus miembros.

La judoca Nisrin Bousbaa, perteneciente al Judo Club Rivas, volvió a subir a lo más alto del podio en el Campeonato de España absoluto 2025, celebrado en Pinto, al alzarse con el oro en la categoría de –78 kg. Se trata de su tercer título nacional, tras los conseguidos en 2021 y 2023 en la categoría de +78 kg.

Al cambiar de peso esta temporada, Bousbaa demostró su versatilidad: “Ha sido un Campeonato de España inolvidable para el Judo Club Rivas, que por primera vez ha clasificado a cinco yudocas”, declaró el presidente del club.

Este éxito no llega solo: la delegación ripense también contó con otros competidores como Pablo Hiruelas (noveno en –60 kg), Daniel Nieto, Luna Medellín y María Cabas, quienes completaron la representación del club en el torneo.

Bousbaa ya había marcado hitos para su club: en 2021 se convirtió en la primera luchadora del Judo Club Rivas en lograr un título absoluto, y en 2019 ganó el campeonato júnior. Ahora, con su tercer oro estatal, consolida una trayectoria que comenzó a los 11 años, cuando se animó a subirse al tatami siguiendo los pasos de su hermana.

Con este triunfo, el judo madrileño reafirma su presencia dominante en el deporte nacional, y el Judo Club Rivas suma un nuevo motivo de orgullo para sus integrantes y seguidores.