‘Nave R’: Rivamadrid pondrá en marcha un espacio de reutilización

La empresa municipal impulsa un nuevo espacio dedicado a la economía circular.

El futuro de la gestión de residuos en Rivas Vaciamadrid tiene nombre propio: la Nave R. La empresa municipal Rivamadrid impulsará este nuevo espacio dedicado a la reutilización y la economía circular, que se ubicará en la parcela donde se ubica el Punto Limpio de la calle Severo Ochoa y cuya puesta en marcha está prevista para 2026.

Bajo la denominación de Centro Rivas Reutiliza, la Nave R nace con el objetivo de dar una segunda vida a numerosos materiales que hoy acaban como residuo, avanzando hacia un modelo más sostenible y alineado con las políticas europeas de economía circular.

Un centro para recuperar e intercambiar materiales

La Nave R será un espacio específicamente diseñado para la separación, recuperación y preparación para la reutilización de distintos flujos de residuos que la ciudadanía deposita de forma selectiva. En sus instalaciones se trabajará con materiales como juguetes, libros, muebles y otros enseres domésticos, así como pequeños aparatos eléctricos y electrónicos.

El proyecto permitirá seleccionar y poner a punto estos objetos para facilitar su reutilización, reduciendo así la cantidad de residuos que se envían a plantas de tratamiento externas.

Ubicación y diseño adaptado al entorno

El nuevo centro se situará en el Punto Limpio de la calle Severo Ochoa nº 2, aprovechando el desnivel de dos metros existente en la parcela. Este condicionante permitirá un diseño con doble acceso: uno peatonal desde la cota superior y otro específico para la entrada de residuos desde la parte inferior.

El edificio se ha proyectado siguiendo criterios de accesibilidad universal, garantizando su uso por parte de personas con movilidad reducida.

Dos plantas con uso funcional y educativo

La Nave R contará con dos niveles claramente diferenciados. La planta sótano, semienterrada, estará destinada principalmente al almacenamiento de materiales y dispondrá de acceso mediante rampa para vehículos.

La planta baja acogerá tres salas de formación y aseos adaptados, reforzando el carácter educativo del proyecto. El centro no solo funcionará como instalación técnica, sino también como espacio para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la reutilización y la reducción de residuos.

Financiación europea y horizonte 2026

El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y cuenta con financiación de los fondos europeos NextGenerationEU. Esta inversión forma parte de la estrategia municipal para reformar el modelo de gestión de residuos y alinearlo con la Estrategia Española de Economía Circular.

Según el Plan de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) 2026 de Rivamadrid, la Nave R será una realidad a lo largo de ese ejercicio y se integrará plenamente en la operativa de la empresa municipal.

Avance hacia la autogestión de residuos

La puesta en marcha de la Nave R permitirá a Rivas Vaciamadrid avanzar hacia la autogestión de residuos, reducir la dependencia de instalaciones externas y mejorar la eficiencia del servicio público. Este proyecto se suma a otras inversiones previstas para 2026, como la nueva compostera industrial o la biotrituradora de gran capacidad, todas ellas orientadas a disminuir la huella de carbono y reforzar un modelo de ciudad más sostenible.