Fernando Olmeda: “Hoy es más necesario que nunca tomar partido para defender la democracia como Gerda Taro”

Este experto en la fotógrafa presenta su libro invitado por el Ateneo Republicano de Rivas

En agosto de 1936, llegaron a España Gerda Taro y Robert Capa con un propósito que les colocaría, con nombre propio, en la historia de la fotografía: documentar el estallido de la Guerra Civil española y enseñarle al mundo, a través de sus cámaras, de lo que era capaz el fascismo. Lo consiguieron. La hazaña fue compartida, pero el reconocimiento no. La obra de la fotógrafa se vio eclipsada durante los años posteriores a su muerte (en 1937) por la sombra de su compañero. Por eso, escritores como Fernando Olmeda llevan años trabajando para recuperar la vida y la obra de esta fascinante mujer que murió a los veintiséis años en la batalla de Brunete. Con este objetivo, el periodista presentará el próximo jueves, 25 de junio, en la Casa de Asociaciones de Covibar su libro Gerda Taro. Fotógrafa en la guerra de España (Libros del KO, 2026).

El acto, organizado por el Ateneo Republicano de Rivas, comenzará a las 19 h. e incluirá un coloquio con el autor y firma posterior de libros. Olmeda ha desarrollado una larga trayectoria en el ámbito de la comunicación y el periodismo, la escritura y la historiografía, trabajando en diferentes cadenas de radio y televisión, siendo uno de los rostros conocidos de Telemadrid y Telecinco. Además, ha escrito varios libros en el ámbito de la memoria, como El látigo y la pluma o El Valle de los Caídos. Una memoria de España, entre otras referencias de su extensa trayectoria.

Unos días antes de aterrizar en Rivas, contesta a un breve cuestionario sobre quién es Gerda Taro y por qué merece la pena acercarse a la presentación y descubrirla.

-Es el segundo libro que dedicas a Gerda Taro. En 2007 te convertiste en el primer biógrafo español de la fotoperiodista alemana, ¿por qué has decidido profundizar en tu investigación con un nuevo libro casi 20 años después?

Desde el hallazgo de la “maleta mexicana” se han desarrollado numerosas investigaciones sobre el paso de la fotógrafa por España, y era interesante y necesario actualizarlo, haciéndolo coincidir con el 90 aniversario del golpe de Estado que provocó la guerra y de la llegada de Taro y Capa a nuestro país.

-Muchas personas reconocen el nombre de Robert Capa, pero muchas menos el de Gerda Taro, ¿se ha sido injusto con ella a la hora reconocer su contribución?

Durante décadas se la conoció como “la pareja de Capa”, pero en el libro traslado la idea de que Taro, una mujer valiente, autoexigente, libre, comprometida en la defensa de la legalidad constitucional republicana y, sobre todo, antifascista, quería conquistar un espacio propio en la profesión del fotoperiodismo. Al desaparecer sus familiares, nadie se ocupó de cuidar y difundir su legado. Solo a partir de los años 90 del siglo pasado empieza a conocerse más y mejor.

-¿Crees que la ola del feminismo que hemos vivido en la última década ha contribuido a rescatar nombres como el de Taro?

No ha formado parte de las mujeres de referencia, y ese es el objetivo de mi libro: poner en valor la figura y el legado de una mujer cuya posición de lucha contra el fascismo usando su cámara de fotos conecta con millones de personas que gritan “no a la guerra” y alertan al mundo de las consecuencias de las guerras en la población civil, que siempre es la víctima principal.

-En el libro planteas un viaje en el que seguimos a Taro por Aragón, Andalucía, Valencia, Castilla o Madrid, ¿por qué elegiste este formato? ¿Qué podemos descubrir en él?

Es un libro de no ficción, es decir, que todo lo que se cuenta ocurrió, escrito con un estilo dinámico en el que traslado a lectoras y lectores a los lugares que Taro conoció y a sus atmósferas. Una especie de “libro de viaje” que informa y, sobre todo, emociona. Que rescata nombres de víctimas del fascismo -fotografiadas por Taro- y de reporteros gráficos españoles que se quedaron en zona republicana.

–En los círculos periodísticos se debate mucho sobre la necesaria “imparcialidad” de los periodistas, sin embargo, nos encontramos en Taro a una mujer que usó su cámara para tomar partido contra el fascismo, ¿es esta la verdadera objetividad?

Quizá es mejor hablar de honestidad profesional… pero también de defensa de la paz y los derechos humanos. Y en este marco, solo puede haber una posición, que quizá se resume en “democracia o fascismo”. La democracia admite miradas, lecturas, opiniones… y el fascismo (y sus tentáculos judiciales, empresariales, mediáticos) envenena la convivencia y es incompatible con los principios básicos del derecho internacional. Por tanto, hoy es más necesario que nunca tomar partido para defender la democracia y combatir el fascismo, como hizo Taro.

-Por último, si tuvieras que elegir una foto de Taro que hayas descubierto durante tu investigación, ¿cuál sería?

Quizá una de las que tiene mayor fuerza simbólica es la de la mujer a caballo tomada en Calahonda, que trasladaba la fortaleza de la República y el compromiso de las mujeres con la causa. Lo más sorprendente es que, después de casi noventa años, se ha identificado a esa mujer. En “GERDA TARO” está su historia.