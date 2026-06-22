UNED Rivas abre un curso sobre presupuestos participativos

La formación se celebrará del 7 al 9 de julio y analizará el papel de la participación ciudadana en la gestión pública.

La sede de la UNED en Rivas-Vaciamadrid celebrará del 7 al 9 de julio un curso de verano centrado en los presupuestos participativos, una de las principales herramientas de participación ciudadana en las administraciones públicas. La actividad, organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, está abierta a inscripciones y podrá seguirse de forma presencial, online en directo o en diferido.

Bajo el título “Presupuestos participativos. Claves prácticas y marco conceptual”, el programa contará con 20 horas lectivas y otorgará un crédito ECTS. La formación se desarrollará en la sede ripense de la UNED, ubicada en el CERPA, y abordará tanto los fundamentos teóricos como las experiencias prácticas relacionadas con la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Una herramienta para decidir sobre el gasto público

El curso analizará el origen, la evolución y la regulación de los presupuestos participativos, un mecanismo que permite a la ciudadanía intervenir en la asignación de recursos públicos. Según la información facilitada por la organización, también se estudiarán las diferencias existentes entre el diseño institucional de estos procesos y su aplicación práctica.

Entre los objetivos figura ayudar a comprender los principios básicos de esta herramienta de gobernanza democrática y conocer ejemplos reales en los que la participación vecinal ha contribuido a transformar municipios y políticas públicas.

Participación de profesionales de Rivas

El programa contará con la intervención de profesorado universitario y especialistas en participación ciudadana. También participarán profesionales vinculados al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, un municipio que ha desarrollado distintas iniciativas de participación pública en los últimos años.

Entre los nombres confirmados figuran la catedrática de Derecho Administrativo Marta Lora-Tamayo Vallvé, la directora de Participación del Ayuntamiento de Rivas Isabel Palmero Caballero y el comisionado de ciudad Pedro Del Cura Sánchez, entre otros ponentes.

Inscripciones abiertas

La matrícula ya está disponible a través de la plataforma de la UNED. Además, quienes formalicen su inscripción antes del 1 de julio podrán acceder a tarifas reducidas. El personal municipal de Rivas también dispone de condiciones especiales de matrícula.

La convocatoria coincide con el desarrollo de nuevas iniciativas participativas en la ciudad, como el actual proceso de votación de propuestas para el Presupuesto Participativo municipal, que permanecerá abierto hasta el 22 de junio.